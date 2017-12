ASL ROMA 1/ PARTE SMILE HOUSE ROMA AL SAN FILIPPO NERI

A nove mesi dalla firma del Protocollo d’Intesa tra il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Direttore Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese e il Presidente della Fondazione Operation Smile Italia Onlus Santo Versace ha inizio l’attività della Smile House Roma, un centro multispecialistico per il trattamento e la cura dei pazienti con malformazioni congenite cranio maxillo facciali, presso l’Ospedale San Filippo Neri della ASL Roma 1.

Il progetto si colloca all’interno di un più ampio processo di ristrutturazione e valorizzazione dell’Ospedale San Filippo Neri avviato in questi ultimi anni. La Smile House Roma è infatti parte integrante dell’Unità di Chirurgia Maxillo-facciale diretta dal Prof. Domenico Scopelliti e svolgerà attività di diagnosi, cura e trattamento delle malformazioni in regime di ricovero e ambulatoriale, avvalendosi anche di altre figure professionali specialistiche della ASL Roma 1, utilizzando il nuovo blocco operatorio dell’Ospedale, recentemente inaugurato.

L’attività prevede la formula del weekend clinic, già utilizzata da anni nell’ambito del progetto “Un mare di Sorrisi” realizzato in collaborazione con la Marina Militare, con il ricovero dei pazienti il venerdì, gli interventi il sabato e, se non si manifestano complicazioni, le dimissioni la domenica. Per dare il via agli interventi, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione degli spazi dedicati alla struttura, i piccoli pazienti sono stati ricoverati oggi dicembre nel reparto weeksurgery, ubicato al 3° piano del padiglione B dell’ospedale. Sono previsti 5 interventi su 5 pazienti di età compresa tra 6 mesi e 17 anni mentre i successivi interventi sono stati già fissati secondo una lista d’attesa programmata e si stima che a regime di attività verranno seguiti circa 150 casi annui.

Il team, guidato dal Primario dell’Unità di Chirurgia maxillo-facciale della ASL Roma 1 e Vice presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, sarà composto dai volontari accreditati di Operation Smile e dal personale sanitario dell’Ospedale San Filippo Neri, visto che il trattamento corretto delle patologie trattate richiede il coinvolgimento di più specialisti – chirurgo maxillo facciale, ortodontista, odontoiatra, logopedista, psicologo – in grado di seguire il bambino dalla prima infanzia fino alla fine dello sviluppo. Un polo di riferimento quindi per il Centro Sud Italia che vede la collaborazione stretta e virtuosa tra servizio sanitario pubblico e il mondo del no profit, con il suo importante know how.

“Siamo grati alla Regione Lazio e alla ASL Roma 1, che hanno accolto il nostro progetto per noi motivo di grande soddisfazione. Ci auguriamo che il Centro Multidisciplinare di Roma possa rispondere alle esigenze delle famiglie del Centro e Sud Italia, garantendo un’assistenza olistica e di qualità a tutti i bambini nati con una malformazione al volto fino al completamento della loro crescita”, ha affermato Santo Versace.

“Questo progetto consolida un lungo percorso – ha sottolineato il dott. Domenico Scopelliti, Primario dell’Unità di Chirurgia maxillo-facciale e Vicepresidente Scientifico della Fondazione Operation Smile Italia Onlus – dove i bambini troveranno l’assistenza specializzata necessaria per minimizzare le conseguenze estetiche e funzionali della malformazione congenita. L’esperienza già maturata a Milano fa sì che Roma, sulla base dei successi ottenuti, possa proiettarsi verso un modello non solo assistenziale ma anche di formazione e ricerca all’avanguardia. In occasione dell’avvio delle attività abbiamo organizzato anche il 1° corso di formazione per odontoiatri; essere dentisti volontari nella nostra organizzazione, infatti, richiede una preparazione specifica per seguire i bambini in lunghi percorsi di cure odontoiatriche e ortodontiche”.

La Smile House – ha concluso Angelo Tanese, Direttore Generale della ASL Roma 1 – si aggiunge alle eccellenze dell’Ospedale San Filippo Neri, che in questi anni sta vivendo una fase di grande rilancio con nuovi servizi e reparti rinnovati. Con questo Centro il Servizio Sanitario Regionale si dota dunque di una struttura altamente qualificata e specializzata, che avvia le attività con un forte entusiasmo da parte dei nostri validissimi professionisti. C’è un grande impegno di tutti noi nel portare avanti questo bellissimo progetto. Come dice la Fondazione Operation Smile Italia Onlus “un sorriso alla volta”.

