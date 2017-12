Festività natalizie: garantita apertura di 29 ambulatori con medici di medicina generale

Durante le prossime festività natalizie e di fine anno (23-.24-25-26-30-31 dicembre e 1-6 e 7 gennaio) in tutta la Regione Lazio saranno operativi e dunque accessibili i 29 Ambulatori di Cure Primarie gestiti da medici di medicina generale e con la presenza dell’infermiere. A comunicarlo è la Regione. La rete di continuità assistenziale funzionerà nelle giornate di sabato, domenica e festivi con orario continuato dalle ore 10,00 alle ore 19,00 ed è aperta a tutti i cittadini a prescindere dalla Asl di appartenenza.

Ecco i 17 ambulatori attivi nella Capitale, nei primi tre dell’elenco saranno presenti anche pediatri di libera scelta: Ambulatorio di Cure Primarie Via Frà Albezio 10, Prati, Roma, I Municipio; Piazza Istria 2, Parioli-Trieste, Municipio II; Via Forteguerri 4 Prenestino – Torpignattara Municipio V ; Via Boccea 271, Aurelio-Boccea XIII Municipio;

Via Bresadola 56 Centocelle – Tor de’ Schiavi V Municipio; Via A. Canova 19 Centro storico, I Municipio; Via Camillo Sabatini snc Eur – Laurentino – Torrino, IX Municipio;

Via Malfante 35 Garbatella – Tor Marancia VIII Municipio; Via San Daniele del Friuli 8 Labaro – Prima Porta, XV Municipio; Via Portuense 1397 Magliana – Corviale – Ponte Galeria Municipio XI; Via Lampedusa 23 Montesacro – Talenti, Municipio III; Lungomare Toscanelli, 230 Ostia e Acilia Municipio X; Piazza San Zaccaria Papa 1 Primavalle, Municipio XIV; Largo De Dominicis 7 Tiburtino – Casal Bertone, Municipio IV; Via della Tenuta di Torrenova 138 Tor Vergata – Torre Angela Municipio VI; Via E. Morosini 30 Trastevere, Roma Municipio I; Via Antistio 15 Tuscolano – Cinecittà Municipio VII. Oltre ai 17 presenti nella Capitale, gli Ambulatori di Cure Primarie sono attivi: 6 nella provincia di Roma, 3 nella Provincia di Frosinone, 1 rispettivamente a Viterbo, 1 Latina, 1 Rieti

Ti potrebbero interessare anche: