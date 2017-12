PIAZZA NAVONA, DE LUCA(PD): «MERCATINO NATALE? MAI VISTA TANTA DESOLAZIONE»

«Questa mattina ho accompagnato mio suocero che da anni si reca a piazza Navona per comprare qualcosa per il presepio, lo avevo preparato sulle difficoltà organizzative, ma quando siamo entrati nella piazza incredulo di fronte a tanta desolazione mi ha chiesto di tornarci quando sarebbe stato allestito il mercatino di Natale. Ho fatto fatica a convincerlo che il mercatino era quello che aveva di fronte. Mi resta difficile pensare cosa altro possa fare la Raggi per umiliare la Capitale, eppure oggi il capogruppo a 5 Stelle in Campidoglio ha detto udite, udite ‘I Romani devono essere orgogliosi di noi a proposito del bilanciò. Sarà impossibile convincere mio suocero a nutrire questo sentimento e penso sia la stessa cosa per la maggioranza dei romani. L’incapacità è un limite di cui si può prendere atto, ma unita alla arroganza è inaccettabile. Ma i 5 stelle pare non se ne rendano conto, qualcuno ci parli». È quanto dichiara in una nota, Athos de Luca del circolo ambiente PD.

Ti potrebbero interessare anche: