SPALLETTI ALLONTANA CRISI,CREDO NELL’INTER

Il primato, una fila di partite senza mai perdere, lo 0-0 in casa della Juve a indicare che l’Inter c’era: poi, all’improvviso, due sconfitte di fila. Luciano Spalletti affronta la prima ‘crisì della sua avventura nerazzurra, finora più che positiva nel bilancio. «Ma io credo sempre più in questa squadra», dice il tecnico di Certaldo, dopo la sconfitta in casa del Sassuolo. Con la beffa del rigore fallito da Icardi. I numeri dicono che l’Inter sta perdendo terreno dalle altre candidate al titolo, ma Luciano Spalletti rifiuta l’ipotesi di una crisi, o anche solo di una ‘crisettà. «In queste ultime due partite perse – ha detto il tecnico nerazzurro ricordando anche il ko con l’Udinese nel precedente turno di campionato – la squadra ha saputo offrire prestazioni importanti. Siamo stati in grado di costruire, creare occasioni da gol. Se devo muovere una critica alla squadra, non dovevamo prendere quel gol in contropiede. Politano ha fatto una grande cosa, 80 metri di corsa palla al piede. Noi potevamo prestare più attenzione. Ma dobbiamo anche sottolineare la bravura degli avversari». «Dobbiamo imparare ad essere più smaliziati. Questo sì – ha ammesso Spalletti, proseguendo l’analisi del secondo stop di fila – Diciamo che oggi non siamo stati furbissimi. In situazione di svantaggio, contro un avversario molto fisico e bravo a difendersi, è diventato tutto più difficile, senza dimenticare che abbiamo sbagliato un rigore». Si torna a parlare di mercato: «Io devo pensare alla squadra, lavorare con i giocatori che ho – dice dopo aver pungolato Ausilio sette giorni fa, sull’argomento – se poi ci sarà qualche occasione, la coglieremo» . Spalletti poi ha aggiunto: «Se certi dettagli della partita, parleremo tutti insieme, non posso parlarne davanti ai giornalisti. Diciamo che certe situazioni a ridosso dell’area avversario dobbiamo migliorarle. La reazione c’è stata, abbiamo fatto tantissimo cross ma se non riusciamo a pareggiarla, va accettato anche un risultato del genere. Ma io sono sempre più convinto della mia squadra: questa Inter sa quello che deve fare».

