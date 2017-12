Anche la Città Metropolitana diventa un problema per la Raggi?

Non c’e’ pace per la Raggi. Non ha ancora archiviato il caso Spelacchio e si trova una questione più seria. Il suo vice alla Citta’ Metropolitana, Fucci, e’ in odore di eresia. Sindaco di Pomezia ha annunciato di puntare al terzo mandato. Ponendosi di fatto fuori dal Movimento. Grillo non perdona. Real politik? Si puo’ rinunciare a un quadro dirigente che ha imparato il mestiere? Pare di si’ . Quindi Fucci e’ virtualmente fuori. Ma la Raggi gli ha confermato le deleghe di vice sindaco della Citta’ Metropolitana. Violando le consegne? Un precedente pericoloso? Faranno tutti finta di niente? E’ possibile. La Raggi ha insegnato ai romani che non ci sono regole nel recinto grillino. Tutto resta sospeso e provvisorio. Lei ha annunciato che non si ricandidera’. E il presidente del consiglio comunale De Vito? Guarda caso e’ anche lui al secondo mandato ed e’ anche un uomo chiave della Citta’ Metropoliinter, forse l’uomo di maggior peso della pattuglia grillina. Una intera classe dirigente potrebbe passare ad altro. E’ nell’ordine delle cose pensare che il MOvimento vinca ancora. Ci troveremo al governo capitolino un’altra classe di apprendisti stregoni

