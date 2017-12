La monnezza a cinque stelle, meno male che c’e’ l’ex Pizzarotti a soccorrere Roma

Meglio riderci sopra. Roma e’ per l’ennesima volta in difficolta’ sul fronte dei rifiuti, l’Ama e’ alla canna del gas, c’è il caos. E c’e’ la monnezza da raccogliere e portare da qualche parte. Ma dove? In soccorso arriva un ex di lusso, il sindaco di Parma Pizzarotti. Quello che per aver difeso un termovalizzatore contro la filosofiadel M5S uscì clamorosamente dal Movimento e comincio’ la sua carriera politica indipendente. Oggi proprio quegli impianti sono la salvezza per Roma. La Raggi spedisce a Parma i rifiuti romani e si toglie d’impaccio. Turandosi il naso. Non per l’odore, ma per l’imbarazzo politico. Cosi’ va il mondo a cinque stelle. Chissa’ che ne pensa Beppe Grillo.

