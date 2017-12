Beatles, anche Ringo Starr diventa baronetto

Dopo Paul McCartney, anche Ringo Starr diventa baronetto. Vent’anni dopo il collega dei Beatles anche Starr sarà dunque “sir”. Secondo The Sun, il nome del 77enne batterista dei Beatles è New Year’s Honours, cioè nella lista delle persone a cui la Regina conferirà titoli onorifici entro la fine dell’anno, che verrà annunciata formalmente da Buckingham Palace nei prossimi giorni.

L’artista ha già ricevuto – rivela ancora il tabloid britannico – nelle scorse settimane la lettera dal Palace con l’annuncio dell’atteso titolo, riconoscimento che arriva per i meriti non sono nel campo della musica ma anche per le attività di beneficenza.

