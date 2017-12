RIFIUTI DI NATALE, I ROMANI PERDONO LA PAZIENZA

Strade letteralmente invase dai rifiuti e cassonetti stracolmi. Da nord a sud, dopo le feste, la situazione nella capitale è davvero allarmante. E i romani perdono la pazienza. In centro, in periferia nelle aree residenziali, come Axa e Casalpalocco, dove la raccolta dei rifiuti non viene effettuata da giorni I rifiuti la fanno da padrone anche nel signorile quartiere Trieste, dove cartoni e buste di plastica hanno invaso anche i marciapiedi. Ma per l’Ama è tutto normale

