TRAGEDIA A FESTA DI FUOCHI D’ARTIFICIO A CUBA, 40 FERITI

Una festa che si trasforma in tragedia: durante il tradizionale festival cubano di Parrandas a Remedios, cittadina a circa quattro ore da L’Havana, un’esplosione di fuochi d’artificio fa almeno 40 feriti, fra i quali sei bambini fra gli 11 e i 15 anni. Il festival ha una tradizione centenaria, che affonda le sue radici nel 18mo secolo: le due ‘fazionì opposte della città si sfidano in una competizione di fuochi d’artificio in un’atmosfera carnevalesca. Ma qualcosa quest’anno è andato per il verso sbagliato. «C’è stato uno sfortunato incidente a Remedios» ha detto il governo di L’Havana, che sta indagando sull’accaduto anche se l’esplosione è ritenuta accidentale. Dei 40 feriti venti versano in condizioni molto gravi, «combattono per la loro vita» spiega l’ospedale di Santa Clara Arnaldo Milian Castro. Il festival attira migliaia di persone da tutto il mondo, anche se non ci sarebbero turisti fra i feriti. La Parrandas si svolge ogni anno alla vigilia di Natale a Remedios, ed è una delle tre feste nazionali cubane insieme al Carnevale di Santiago de Cuba e la Charangas di Bejucal. La tradizione prende le mosse dall’iniziativa lanciata da padre Francisco Vigil de Quinones, il prete della cattedrale di Remedios, nel 1800: a un gruppo di bambini aveva dato piatti, posate e pentole per correre nel villaggio e fare rumore e cantare, così da spingere gli abitanti a uscire dalle loro case a andare alle messe di mezzanotte nella settimana prima di Natale. Il festival oggi ha perso qualsiasi connotato religioso e l’unica coincidenza con le feste di Natale è il fatto che si svolge il 24 dicembre con la sfida delle due fazioni della città: da un lato ‘San Salvador’, contrassegnato dal simbolo del gallo e dai colori rosso e blu, e dall’altro El Carmer, identificato con il colore marrone e che ha un mappamondo come simbolo. Remedios, che ospita i festeggiamenti, è la cittadina spagnola più antica della regione di Villa Clara. Remedios è stata dichiarata infatti dichiarata ‘citta« da Isabella II di Spagna, che ha regnato fra il 1833 e il 1868.

