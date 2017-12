Aumenta il numero di italiani che festeggeranno il Capodanno fuori casa

di WANDA CHRUBINI-

VITERBO- Aumenta, rispetto allo scorso anno, il numero di italiani che festeggeranno il Capodanno fuori casa, regalandosi una vacanza. Lo indica un’indagine della Confesercenti- Swg, in base alla quale il 19 per cento dei “Babbo Natale” italiani regalerà un viaggio, il 3 per cento in più del 2016. Ben il 69 per cento degli intervistati ha detto che viaggerà per Capodanno. Il 48 per cento passerà la notte di San Silvestro da amici, il 15 per cento nei locali e soltanto il 37 per cento in famiglia. Tra coloro che viaggeranno il 74 per cento, però, resterà in Italia e soltanto il 26 per cento opterà per l’estero, dato, questo, comunque in crescita rispetto al 2016.

Per i viterbesi che, invece, resteranno in città, la notte di San Silvestro potrà essere passata in piazza con il ricco programma di intrattenimento musicale che verrà proposto con il Caffeina Wind Orchestra (a piazza S. Lorenzo); Cartoon Shock (a piazza del Gesù); Swing Pics e 88 Folli (a piazza della Morte); Dj set (a piazza San Carluccio). Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

