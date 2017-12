Russia, esplosione in un supermercato: 10 feriti, 50 evacuati

Ignote per ora le cause, le autorità non escludono alcuna ipotesi

Paura a San Pietroburgo, in Russia. Un’esplosione è avvenuta davanti a un supermercato causando il ferimento di almeno 10 persone. Le forze dell’ordine hanno fatto evacuare oltre 50 persone dall’edificio. “C’e’ stato un botto. I servizi di emergenza sono già sul posto: l’evacuazione è stata completata e non c’è stato nessun incendio”, ha detto all’agenzia di stampa Tass un funzionario del dipartimento locale del ministero delle Emergenze.Non è chiaro, al momento, quale possa essere stata la causa dell’esplosione, e le autorità non escludono alcuna ipotesi.

Ti potrebbero interessare anche: