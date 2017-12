Asl Roma 3, il direttore generale getta la spugna

Non se ne e accorto nessuno, ma Giuseppe Legato, il direttore generale della Asl Roma 3, quella di Ostia e di una fetta di territorio che arriva fino a Monteverde, ha preso il cappello e se ne è andato. Ha gettato la spugna, dopo una gestione inutile e fallimentare. Si sapeva ma la notizia non doveva essere raccontata ai quattro venti, ora le sue funzioni sono rette provvisoriamente dal direttore sanitario Giuseppe Ciarlo in attesa di una soluzione. Era stata ventilata una strana triangolazione, con lo spostamento a Casal Bernocchi (sede della azienda sanitaria locale) di Vitaliano De Salazar, oggi dg a Tivoli, a sua volta rimpiazzato dal direttore generale di Civitavecchia, Quintavalle. Niente di ufficiale, ancora.

