Il governo Musumeci perde già pezzi: si è dimesso l’assessore ai Rifiuti, Vincenzo Figuccia (Udc)

Antonio Fiasconaro

Il governo di Nello Musumeci perde già pezzi. Si è dimesso con una buona vena di polemica Vincenzo Figuccia (Udc) con delega all’Energia e Rifiuti. A quattro settimane dall’insediamento dell’esecutivo il presidente della Regione, Musumeci ora è alla ricerca del sostituto. Si parla addirittura di un tecnico che dovrebbe guidare l’assessorato ai Rifiuti, considerato da sempre una “polveriera”, anzi un assessorato “tritacarne” come alcuni benpensanti hanno sempre sostenuto.

Vincenzo Figuccia, con un passato in Forza Italia ma in giunta in quota Udc, partito in cui era transitato poco prima delle elezioni. Una scelta maturata dopo le polemiche con il presidente dell’Ars, l’azzurro Gianfranco Miccichè, sugli stipendi d’oro all’Assemblea siciliana.

A Figuccia, da tempo in rotta con il commissario di Forza Italia, tanto che l’addio al partito sarebbe dipeso proprio dalle tensioni con Miccichè, non era piaciuta l’uscita del neopresidente del Parlamento siciliano, favorevole allo sfondamento del tetto sulle retribuzioni dei burocrati dell’Ars fissato a 240 mila euro, e annunciato a poche ore dall’elezione alla carica più alta dell’Ars. L’assessore all’Energia e ai Rifiuti, impegnato dall’insediamento a gestire l’emergenza spazzatura nell’isola, aveva contestato la linea del commissario azzurro. Ma non solo. «Eleggere Miccichè – aveva detto – è stato un errore». Una presa di posizione che gli aveva attirato l’ira degli esponenti delle forze politiche che sostengono il governo Musumeci e che sostanzialmente l’aveva isolato. Persino il commissario regionale dell’Udc, il suo partito, l’aveva scaricato. A intervenire in difesa del commissario azzurro, poi, era stato il suo vice, Francesco Scoma, che aveva sollecitato l’intervento di Musumeci.

E il diretto interessato? Vincenzo Figuccia appena rassegnato l’incarico ha dichiarato: «Oggi più che mai sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, rimanendo fedele al mandato degli elettori che mi hanno votato per tutelare la posizione dei cittadini, di chi soffre, di chi vive una condizione di difficoltà economica e di chi è lontano dai Palazzi dorati».

Non sono mancate ovviamente le reazioni e le polemiche. «Figuccia non sarà l’ultimo, ma il primo di una lunga serie. In questa squadra ci sono tanti altri assessori fuori luogo. Crocetta ha cambiato una cinquantina di assessori in cinque anni io credo che se lavorano bene potranno superare questo primato». Così Giancarlo Cancelleri, deputato del M5s. «Questa è la qualità della squadra di assessori scelta o, meglio, imposta a Nello Musumeci, che già sta cominciando a dare i primi frutti – aggiunge -. Quello che è successo accade quando metti persone senza alcuna competenza alla guida di un assessorato importante. Non do alcuna colpa a Figuccia che si è tirato fuori avendo capito in un mese quale era la mole di lavoro da affrontare. Do la colpa a Nello Musumeci che non è stato minimamente e in nessun modo capace di scegliere una buona squadra di governo».

Interviene nel dibattito pure Antonello Cracolici deputato del Pd: «Complimenti a Musumeci, davvero un bell’inizio! Il suo governo non è stato capace di completare neppure la luna di miele. Neanche nelle previsioni più azzardate – aggiunge Cracolici – avrei immaginato che in appena due settimane il governo perdesse un pezzo in un settore strategico e fondamentale per la Sicilia».

Getta acqua sul fuoco, invece, Alessandro Aricò, presidente del gruppo parlamentare “Diventerà Bellissima” e neo componente della Commissione Bilancio dell’Ars. «Certo, sentire il collega Cracolici che parla del Governo Musumeci dopo il disastro Crocetta targato Pd è proprio fuori da ogni logica politica. I nostri alleati sono la maggioranza dei siciliani che, siamo certi, condivideranno l’azione politica e amministrativa del governo Musumeci».

Ed ancora Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio dell’Ars: «Mi rendo conto che a Figuccia questo assessorato stava stretto. Questo è il vero problema, tutto il resto sono condizioni create ad hoc per fare un po’ di sceneggiata. Ha creato le condizioni per fare questo passo indietro e tutto finirà in una bolla di sapone. Quella sul tetto agli stipendi è una polemica strumentale, la realtà è che Figuccia non voleva la delega ai Rifiuti. Non ha mai lavorato su questi temi e non sa dove mettere le mani. Così ha creato le condizioni per fare un passo indietro. Un conto è fare opposizione ma per stare al governo bisogna fare proposte e dare risposte».

Ti potrebbero interessare anche: