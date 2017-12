L’ONU È DIVENUTA UN CARROZZONE INUTILE

di Maurizio Del Maschio

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel giro di settantadue anni dalla sua fondazione, è passata dal ruolo di gendarme del mondo ad ente inutile ed ora sconfina addirittura nel ridicolo. L’ultima clamorosa e antistorica topica l’ha presa l’UNESCO, l’Agenzia dell’ONU per la cultura, la storia e la scienza, approvando una risoluzione in cui la spianata del Tempio di Gerusalemme è indicata con il solo nome arabo di Haram al-Sharif (il Recinto Nobile), ignorando il precedente nome ebraico di Har haBait (Monte del Tempio). Con ciò ha di fatto negato qualunque connessione tra gli ebrei e il Monte Moriah sul quale il tempio di Salomone fu costruito nel decimo secolo avanti Cristo, poi distrutto dai Babilonesi, ricostruito sotto i Persiani e sopravvissuto fino al 70 dopo Cristo con l’abbattimento operato dai Romani. Da allora è il punto di riferimento per gli ebrei di tutto il mondo che venerano l’unica vestigia rimasta della costruzione originale: il Muro Occidentale.

Occorre segnalare che il Corano e gli Adith, i detti e i fatti della vita di Maometto, ignorano completamente Gerusalemme, mentre riconoscono che quella terra è stata data da Allah agli ebrei. Infatti, la “sacralità” del luogo per l’islam è fasulla, dal momento che alla fine del settimo secolo fu il califfo omayyade Abd al-Malik ibn Marwan a decretarne la “santità”, avendo arbitrariamente fissato il punto da cui Maometto sarebbe stato assunto in cielo proprio sulla roccia del Monte Moriah sulla quale fece costruire la Cupola della Roccia. La costruzione era dettata dalla volontà di non esporre i suoi sudditi alla propaganda a lui avversa svolta dal suo nemico Abd Allah ibn al-Zubayr, che controllava La Mecca. Questi, infatti, che fu compagno e parente di Maometto, non riconosceva la legittimità del califfo omayyade e incitava alla rivolta i pellegrini che si recavano nei suoi territori per assolvere al quinto pilastro islamico, quello del Pellegrinaggio. Va pure detto che il luogo è sacro anche per i cristiani, perché su di esso si svolsero molti episodi della predicazione dell’ebreo Gesù sei secoli prima della nascita di Maometto. Ma ciò per l’UNESCO è irrilevante.

Perché assegnare all’islam un monopolio religioso che non ha alcuna ragione di essere? La motivazione è solo politica. La risoluzione è stata promossa da Algeria, Egitto, Libano, Marocco, Oman, Qatar e Sudan, Paesi islamici che non fanno nulla per aiutare i palestinesi, per promuovere il soddisfacimento delle loro rivendicazioni, ma non lesinano gli sforzi quando si tratta di prendere posizioni di principio insostenibili che servono solo a tenere i palestinesi in un perenne stato di inutile rabbia e, in definitiva, a illudersi di delegittimare Israele. Benjamin Netanyahu ha buon gioco a sfruttare l’a stoltezza dell’UNESCO accusandola, a ragione, di complotto. Come conseguenza, Stati Uniti e Israele hanno deciso di ritirarsi dall’Agenzia ONU risparmiando i relativi contributi.

Con la condanna degli Stati Uniti per aver deciso di trasferire l’ambasciata a Gerusalemme riconoscendone il rango di capitale di Israele, Le Nazioni Unite hanno dimostrato la loro sudditanza al mondo islamico, infischiandosi delle più elementari basi del diritto internazionale. Fra coloro che hanno votato contro gli Stati Uniti c’è pure l’Italia, governata da una sinistra ostile ad Israele e fanaticamente filo-palestinese e, in generale, filo-araba. Così la nostra fallimentare politica estera ha mostrato al mondo la sua sudditanza nei confronti del dilagante e fanatico espansionismo islamico.

Nel rapporto annuale del Rappresentante speciale dell’ONU sui bambini e i conflitti armati, l’Arabia Saudita è stata annoverata tra i Paesi che violano i diritti dell’infanzia a causa dei ripetuti bombardamenti sulle scuole e sui centri abitati che i Sauditi compiono nello Yemen. La loro protesta ha ottenuto la cancellazione del loro Paese dalla lista nera. In tal modo l’ONU finge di ignorare ipocritamente le malefatte di un influente Paese islamico. È noto che l’Arabia Saudita è retta da un regime oppressivo che da decenni, con i suoi petrodollari, alimenta ovunque il radicalismo e il connesso terrorismo islamico. Nel settembre 2015 Faisal bin Hassan Thad, Ambasciatore saudita presso le Nazioni Unite, fu nominato Presidente del Comitato consultivo del Consiglio dell’ONU sui diritti umani. In pratica, è divenuto il capo dell’organismo che sceglie gli esperti che devono vigilare sui diritti umani nel mondo. È una specie di bavaglio che il Palazzo di Vetro si è messo da solo, visto che proprio l’Arabia Saudita ha respinto 8 richieste di ispezione finora presentate dagli esperti dello stesso Consiglio.

A che cosa serve un’ONU così ridotta? Non è evidente che le Nazioni Unite si sono trasformate in una sorta di ente che fornisce patenti di legittimità alle peggiori nefandezze? Ciò che sta accadendo richiama la vicenda della Società delle Nazioni, antenata dell’ONU. Frutto della Conferenza di pace di Parigi del 1919-1920, nacque sulle rovine della prima guerra mondiale. Essa si proponeva di promuovere il disarmo, scongiurare le guerre e risolvere con la diplomazia eventuali problemi nei rapporti internazionali. Il Presidente americano Thomas Woodrow Wilson ebbe il Premio Nobel per la Pace per aver voluto quell’organismo internazionale, come a Barack Hussein Obama fu conferito lo stesso premio per aver pronunciato il discorso del Cairo del 2009 rimasto lettera morta. L’istituzione della Società delle Nazioni non evitò lo scoppio della seconda guerra mondiale e, a guerra finita, si ebbe almeno il buon senso di scioglierla creando un nuovo organismo: l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Inizialmente si dimostrò efficace, ma il suo allargamento determinò una progressiva impotenza di fronte alle guerre, ai soprusi e alle dittature che sono propagate ovunque, soprattutto nell’ambito del blocco comunista e nel cosiddetto Terzo Mondo.

Ma i tempi cambiano e gli scenari internazionali evolvono. Ora sembra arrivato il momento di realizzare qualcosa di più dignitoso, di più efficace, di più efficiente. Perché dobbiamo continuare a illuderci che l’ONU abbia ancora qualche influenza sulla condotta dei diversi Paesi quando è ormai evidente che qualunque Stato, purché abbia abbastanza armi o abbastanza soldi come molti Paesi islamici, riesce a influire sulle sue decisioni? Bene ha fatto Donald John Trump a sospendere il contributo americano che finora ha coperto oltre il 20% del fabbisogno annuale del Palazzo di Vetro. Sarebbe auspicabile che altri Paesi ne seguissero l’esempio e fra essi l’Italia che contribuisce a mantenere in vita un simile inutile carrozzone mangiasoldi coprendo circa il 5% delle sue spese. È sconfortante constatare che leader come Paolo Gentiloni, Emmanuel Macron, e Angela Merkel facciano da manutengoli all’Iran, alla Turchia, al Qatar, (dove Macron ha appena stipulato ottimi affari) alla Siria, al Venezuela, alla Corea del Nord, lasciando la scena politica al Guatemala e all’Honduras che hanno stipulato importanti accordi con Israele. Intanto, nel processo di pace, avanza il Giappone che ieri ha invitato i protagonisti a Tokyo, compreso Trump. L’Europa, invece, rimane ancorata a schemi politici obsoleti e perdenti.

