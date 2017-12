Anas entra nel gruppo Ferrovie dello Stato

Anas entra ufficialmente a far parte del gruppo Fs: l’assemblea delle Ferrovie ha dato il via libera all’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell’intera partecipazione Anas detenuta dal Tesoro. Con l’ingresso di Anas, il gruppo Fs diventa il primo polo integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti serviti e investimenti, pari a 108 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. E’ stato stimato che la sola gestione integrata delle infrastrutture produrrà in dieci anni risparmi operativi non inferiori a 400 milioni di euro. L’a.d. di Fs, Renato Mazzoncini, ha parlato non a caso di “di una tappa fondamentale nella realizzazione del piano industriale del gruppo che vede Fs come principale promotore della mobilità integrata su ferro e gomma a vantaggio di tutti gli italiani. E’ l’ulteriore conferma che il ruolo di Fs sta cambiando: non piu’ impresa ferroviaria nazionale ma impresa europea di mobilita’”.

L’assemblea del gruppo ferroviario ha inoltre nominato i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione: il nuovo Cda in continuità, sarà composto dalla presidente Gioia Ghezzi e da Renato Mazzoncini, Simonetta Giordani, Federico Lovadina e Wanda Ternau. Entrano a far parte del Consiglio Francesca Moraci, in arrivo dal Cda di Anas, e Giovanni Azzone, gia’ rettore e presidente del Politecnico di Milano. Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha sottolineato che “nasce oggi un gruppo industriale in grado di contribuire significativamente alla crescita degli investimenti pubblici e alla loro realizzazione rendendo piu’ efficiente e moderno il sistema dei trasporti. È un fondamentale traguardo che il Governo, insieme al gruppo Fs Italiane e al gruppo Anas, ha perseguito con grande impegno e determinazione”. “Grazie all’integrazione con il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – ha sottolineato Gianni Vittorio Armani – Anas completa il piano di trasformazione avviato in questi due anni” e ora la societa’ “potra’ puntare con decisione ai traguardi dell’autonomia finanziaria e dell’uscita dal perimetro della pubblica amministrazione”.

