Il deputato Cateno De Luca suona in Aula la zampogna: “Io sono siciliano vero”

Antonio Fiasconaro

Il deputato regionale Cateno De Luca ha sfoderato un’altra delle sue geniali “performance”. Ha trasformato l’Aula di Sala d’Ercole dove di solito si riunisce il Parlamento siciliano dell’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) in un palcoscenico.

Prima della seduta che doveva approvare l’esercizio provvisorio, De Luca è salito sullo scranno più, dove di solito siede il presidente Gianfranco Miccichè e ha suonato la “ciaramedda”, la zampogna.

«Voglio fare gli auguri ai siciliani – ha detto – nel luogo simbolico della sicilianità perché io sono un vero e proprio siciliano che ama la propria terra e la “ciaramedda” è uno degli strumenti più antichi. Sono un sostenitore della valorizzazione degli antichi mestieri».

De Luca ha lasciato il gruppo Udc dopo l’elezione e dopo gli sviluppi delle vicende giudiziarie che lo coinvolgono ed è ora presidente del gruppo misto. De Luca, tra l’altro, dopo la sua esibizione in un’Aula pressoché deserta – c’erano soltanto alcuni commessi e assistenti parlamentari – ha poi suonato la “ciaramedda” a poca distanza da Sala d’Ercole, nella suggestiva Cappella Palatina.

Cateno De Luca, non è nuova a queste sue originali “uscite”. Ha più volte inscenato, infatti, forme eclatanti di protesta come quando si è fatto fotografare coperto solo dalla bandiera della Trinacria con un pinocchio e una bibbia in mano, perché era stato escluso dalla commissione Bilancio dell’Ars, protestando anche contro l’allora presidente che era come oggi Gianfranco Micciché o come quando si presentò in mutande a palazzo dei Leoni, sede della Provincia messinese, per protestare contro i tagli della fornitura d’acqua alle isole Eolie.

