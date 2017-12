VITERBO/ E adesso scoprono le buche della Cassia

VITERBO – Danilo Primi, referente per la sicurezza della Lega- Salvini lancia l’allarme sulle pietose condizioni in cui versa la strada Cassia. “Sono molto preoccupato, perchè in alcuni trattati, soprattutto quello che va da Pian dell’Elce verso Vetralla il manto stradale della Cassia è un vero disastro! Non è più una strada asfaltata, ma una carrareccia! Oggi poi ho visto qualcosa di assurdo”. Primi riferisce che stamani ha incontrato alcuni operai dell’Astral che stavano tappando le buche piene d’acqua. “Come si può tappare queste buche con l’acqua dentro? – si domanda Primi – Ho così telefonato all’Astral dove mi ha risposto un ingegnere che mi ha detto che è stato fatto un bel lavoro, in quanto è una manutenzione straordinaria eseguita su richiesta della Prefettura. Sono, quindi, molto preoccupato come cittadino e referente per la sicurezza della Lega Salvini, perchè non si possono coprire buche piene di acqua! La Cassia è piena di buche e, soprattutto, la sera, se un ragazzo con il motorino o la moto va a finire dentro una di queste buche, si ammazza sicuramente. Ma dall’ingegnere mi è stato risposto che tanto loro hanno una buona assicurazione.. Se una persona si ammazza allora la ripaghiamo con l’assicurazione? E’ assurdo! E’, quindi, necessario sensibilizzare la Provincia e la Regione affinchè venga fatta una manutenzione straordinaria e seria, non come quella di stamani.

Dall’Arsial – continua Primi – mi è stato riferito che sono stati stanziati 1 milione e 600 mila euro per rifare alcuni tratti del manto stradale della Cassia. Adesso è uscito il bando, ma poi bisogna fare l’appalto e poi si vedrà..e nel frattempo cosa facciamo? Bisogna intervenire per la sicurezza di tutti, quella strada è diventata ormai una buca!”.

