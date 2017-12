CAPODANNO:AMA,A ROMA PIANO STRAORDINARIO PULIZIA AREE EVENTI

Ama ha predisposto un piano operativo straordinario per assicurare il decoro nelle aree di Roma interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de «La festa di Roma 2018» che si terrà il primo gennaio. Lo comunica l’azienda capitolina in una nota. Già nella notte di San Silvestro, una task-force composta complessivamente da oltre 130 operatori e circa 90 mezzi assicurerà servizi di pulizia presso l’area esterna del Circo Massimo (e vie limitrofe) al termine del concerto «2018 – Roma illumina l’infinito». Personale aziendale presidierà anche i varchi di accesso all’evento. Interventi straordinari sono inoltre previsti nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: da via del Colosseo ai via dei Fori Imperiali, da piazza di Spagna, a piazza del Popolo, da via Nazionale, a piazzale Flaminio a via Veneto, solo per citarne alcune. In aggiunta, squadre dedicate effettueranno interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici. Nella giornata del primo gennaio, saranno anche presidiate e monitorate le aree pedonalizzate dove si terranno gli eventi de «La festa di Roma 2018». Saranno regolarmente in funzione gli impianti Ama per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati (Tmb). Le officine aziendali resteranno regolarmente aperte per garantire l’uscita dei mezzi.

