ILVA: EMILIANO SU TARANTO «UNA SORTA DI LINEA DEL PIAVE»

«Per la Regione Puglia, oggi Taranto è una sorta di linea del Piave. Noi non possiamo fare un passo indietro rispetto al nostro diritto/dovere di tutelare la salute dei tarantini. Siamo consapevoli che esiste il modo per far funzionare un’acciaieria in modo tale che non uccida la gente e stiamo perseguendo con grande disponibilità e spirito di approccio scientifico alla decisione politica, ogni strada percorribile per mettere insieme la salute dei cittadini e le esigenze economiche e strategiche del Paese». Così il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano durante la conferenza stampa nel primo pomeriggio seguita alla riunione tecnica sull’Ilva che si è tenuta nella sede della Presidenza regionale e alla quale ha anche partecipato il sindaco di Taranto.

Ti potrebbero interessare anche: