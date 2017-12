LORENZIN,NON SIAMO CESPUGLIO,FAREMO UN PARTITO

«Mentre tutti si dividono, noi ci uniamo. Aderisco a un progetto politico, non avrei accettato una sommatoria di cespugli: siamo una forza politica vera, aperta e inclusiva, che diventerà presto partito. Non saremo certamente un cespuglio. Abbiamo ambizioni più ampie e più di lunga durata». Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin spiega così, in un’intervista al Corriere della Sera e in un colloquio con il Messaggero, la nascita della lista Civica Popolare. «Tutti e tre i governi di questa legislatura, gli esecutivi di Letta, di Renzi e di Gentiloni, rappresentano per noi la base su cui continuare a lavorare. Vogliamo rappresentare una continuità con il periodo delle riforme che non si ferma ma riparte da Gentiloni», spiega Lorenzin. «Siamo popolari, moderati, riformisti e europeisti. In questi anni abbiamo rimesso in carreggiata l’economia, ma il Paese è ancora stremato. Puntiamo su lavoro e imprese. Ci occuperemo delle famiglie e di chi soffre di più, di anziani e giovani. E del ceto medio. Prenderemo spunto dal lavoro del ministro Calenda. Anzi, se Carlo vuole, sa che per lui le porte sono aperte». Alle urne «la sfida sarà tra europeisti e antieuropeisti, democratici e antidemocratici, liberali ed estremisti, capaci e incapaci», dice Lorenzin, che guarda con favore a un Gentiloni bis. Quanto a Renzi, «è il segretario del Pd. Con questa legge hai i capi partito. Il premier lo indicherà il capo dello Stato».

Ti potrebbero interessare anche: