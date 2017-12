M5S: CODICE; MULTA DA 100MILA EURO PER CHI ABBANDONA GRUPPI

«Ciascun parlamentare, in caso di: espulsione dal Gruppo Parlamentare del M5S e/o dal M5S; abbandono del Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle e/o iscrizione ad altro Gruppo Parlamentare; dimissioni anticipate dalla carica non determinate da gravi ragioni personali e/o di salute ma da motivi di dissenso politico; sarà obbligato pagare al MoVimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno degli eventi sopra indicati, a titolo di penale, la somma di ? 100.000,00 quale indennizzo per gli oneri sopra indicati per l’elezione del parlamentare stesso». Lo prevede il nuovo Codice Etico per gli eletti del M5S.

Ti potrebbero interessare anche: