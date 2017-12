MALTEMPO: TURISTI BLOCCATI A CAMPO STAFFI DA DUE GIORNI

Disagi a Campo Staffi, località sciistica di Filettino (Frosinone), per alcuni turisti rimasti bloccati dalla neve. «Abbiamo bisogno di aiuto, siamo qui bloccati da due giorni e costretti a rimanere chiusi in casa». La richiesta di aiuto è stata lanciata per alcune famiglie che, stando a quanto riferito, non possono muoversi a causa della tanta neve. Impossibile prendere la macchina e lasciare la stazione invernale. «Abbiamo le macchine bloccate, qui è tutto invaso dalla neve».

