di WANDA CHERUBINI-

Nasce a Viterbo l’emporio solidale I care. Questa mattina la presentazione dell’iniziativa presso la sala consiliare del Comune di Viterbo. I care è un sistema di sostegno alimentare per tutte quelle persone in difficoltà economica e sociale, residenti nel comune di Viterbo e nelle vicine frazioni. Si tratta di un minimarket in cui sarà possibile prelevare gratuitamente generi alimentari confezionati e a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e domestica. I primi Empori Solidali sono nati a Roma e Prato nel 2008 e, negli anni, aumentati in maniera esponenziale. Oggi, in Italia, sono più di 60, in prevalenza ubicati al Nord. Gli stessi empori, poi,sono portati avanti da più di 2 mila volontari. Insieme all’Emporio solidale di Viterbo verrà aperto anche un ambulatorio infermieristico. L’inaugurazione di entrambi si terrà a febbraio. I due locali saranno ubicati in piazzale Porsenna, nel quartiere di Santa Barbara.

I Care è un progetto elaborato da Cooperativa Sociale AliceNova, Consorzio Parsifal, Casa dei Diritti Sociali della Tuscia e Viterbo con Amore, con il sostegno dell’amministrazione comunale, che ha contribuito con 60 mila euro.

L’iniziativa è stata questa mattina presentata dal sindaco Leonardo Michelini, dalla vice sindaco Luisa Ciambella, dalla consigliera comunale Daniela Bizzatti, dal parroco del quartiere Santa Barbara don Claudio, dal presidente di “Viterbo con Amore” Domenico Aruzzolo, dal presidente comunale della consulta del volontariato Paolo Moricoli e dai rappresentati delle diverse associazioni territoriali.

“La nostra è una parrocchia di 12000 abitanti – ha affermato don Claudio – Ogni settimana consegniamo pacchi alimentari a ben 75 famiglie in condizioni economiche disagiate. Mensilmente assicuriamo dai 600 agli 800 euro di utenze e pagamenti vari. I Care diverrà un sostegno materiale e psicologico dell’essere umano, impronta di un modo attivo di amare.”

Un luogo, quello dell’Emporio, preso in affitto dal Comune. “In questo momento – ha precisato la vice sindaco Luisa Ciambella – stiamo consegnando i lavori. La ditta ha 25 giorni di tempo per completare minimarket ed ambulatorio, dando la priorità al primo.”

“Garantiamo il diritto di aiutare la persona in ogni aspetto della vita – ha sottolineato Domenico Aruzzolo – Il principio è “prendi quello che ti serve”, preservando la dignità del soggetto. Egli avrà a disposizione una social card valida per sei mesi e rinnovabile per altri sei. Al servizio si accede mediante un primo colloquio nel punto di accoglienza su invio da parte dei centri territoriali accreditati. Si determinano così le condizioni socio-economiche del richiedente. L’Emporio Solidale sarà aperto due volte alla settimana, per tre ore.

Cerchiamo persone di cuore, cerchiamo volontari.”

Per chi è malato o ha difficoltà a muoversi è prevista anche la consegna a domicilio.

La consigliera comunale alle Pari opportunità, Daniela Bizzarri, ha evidenziato: “Esprimo la mia totale disponibilità per l’apertura di un punto di ascolto a Viterbo. Un luogo fisico dove dialogare, sostenere psicologicamente l’essere umano, per due volte alla settimana. Stabiliremo a breve date e orari di apertura.”

In conclusione il sindaco Michelini ha commentato: “Le cose più belle sono quelle che non si promettono e c’è tanta dignità in questo mondo nascente, scegliendo quello che ti serve e non prendendo quello che ti danno . In questo Emporio si ha la sensazione di essere accolti in una grande famiglia. Desideriamo rimodulare il servizio già attivato dalla Caritas, ampliando gli scopi, riutilizzando gli immobili sequestrati alla mafia.”

