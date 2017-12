Regolamento di conti a Bitonto, muore anziana, giovane ferito

Una donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, è morta e un giovane, Giuseppe Casadibari, è rimasto ferito con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire in strada, nel centro storico a Bitonto, in Puglia. Il ferito ha precedenti penali per vari reati, tra cui spaccio di droga. Non si esclude che fosse proprio lui il bersaglio e che potrebbe avere utilizzato la donna come “scudo umano”.

Sarebbero almeno due le armi usate nell’agguato, probabilmente legato a un regolamento di conti interno alla criminalità organizzata. I sicari avrebbero inseguito a piedi il 20enne Giuseppe Casadibari all’interno del centro storico, sparando almeno 17 colpi da una pistola automatica e altri, non ancora quantificati, da un revolver. Quest’ultima dovrebbe essere l’arma utilizzata per uccidere la donna, raggiunta da un colpo ad un fianco.

La circostanza dell’anziana usata come “scudo umano” non è stata ancora confermata dagli investigatori. L’84enne è rimasta ferita ma è morta in ambulanza poco prima dell’arrivo all’ospedale San Paolo di Bari. Un altro proiettile ha colpito appunto il giovane al torace. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al policlinico di Bari. Gli inquirenti stanno verificando la presenza sul posto di telecamere di videosorveglianza

