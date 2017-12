SPARI IN STRADA A BITONTO, UCCISA ANZIANA: CC TROVANO SUPERMARKET DELLA DROGA

Porte blindate per impedire l’accesso ai tetti dove veniva nascosta la droga: è quello che hanno trovato i carabinieri nel corso dei controlli compiuti oggi a Bitonto dopo l’agguato avvenuto nel centro storico nel quale una passante è stata uccisa ed un ventenne con precedenti penali per droga è stato ferito. In alcune palazzine di via Sandro Pertini, luogo dove oggi, poco prima dell’agguato nel centro storico, sono stati sparati colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di uno dei componenti di un noto clan cittadino, i militari hanno scoperto una serie di porte blindate che, di fatto, impedivano l’accesso ai tetti. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso l’abbattimento delle porte e su un tetto, all’interno di un manufatto di uso comune, i carabinieri hanno scoperto un nascondiglio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato marijuana, cocaina e hashish, suddivisa in parte in dosi, 4mila euro, numerosi bilancini di precisione e materiale vario destinato al confezionamento della droga.

Ti potrebbero interessare anche: