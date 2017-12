Di Maio alla festa di Capodanno con la Raggi? Pd insorge

Troppo furbi, il candidato a cinque stelle al Circo Massimo con la Raggi per la mezzanotte romana? La Raggi ci prova con Di Maio ma il Pd insorge e il Campidoglio rettifica: non sarà sul palco. Il candidato premier dei 5Stelle, aveva sì annunciato la sua presenza in piazza nella Capitale in un post sul blog di Beppe Grillo, ma non sul palco accanto alla sindaca. “Domani sera sarò a Roma al Circo Massimo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri”, aveva scritto Di Maio. L’ipotesi di una presenza del candidato premier sul palco ha fatto scattare la polemica da parte del Pd, con minaccia di un esposto alla corte dei Conti. “Apprendiamo che stanotte Luigi Di Maio sarà con il sindaco Raggi al Capodanno organizzato dal Comune di Roma al Circo Massimo, con soldi pubblici. Speriamo si tratti di un errore e che il Campidoglio smentisca” attacca Enzo Foschi, vice segretario regionale dei democratici. “Non si capisce infatti per quale motivo al candidato dei 5 Stelle venga offerta una vetrina così importante pagata con i soldi dei romani. I 5 Stelle continuano a non capire che le Istituzioni sono di tutti e non della Casaleggio Associati e dei loro adepti”. A smentire la presenza di Di Maio sul palco, è arrivata una nota del gruppo comunicazione Cinquestelle. “Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così: Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini. Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally in tutta Italia. Nessun discorso sul palco, sembra ridicolo anche doverlo sottolineare, eppure è necessario visto le reazioni scomposte dei disorientati parlamentari del Pd. Addirittura minacciano esposti all’Agcom. Luigi sarà a festeggiare l’arrivo del 2018 al Circo Massimo, tra i cittadini e con i cittadini”.

