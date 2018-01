A21, camion cisterna a fuoco: 6 morti, due sono bambini

Drammatico incidente intorno alle 14 di oggi, martedì 2 gennaio, lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, all’altezza di Montirone, a pochi chilometri di distanza dall’uscita di Brescia Sud. Coinvolti un’auto e due mezzi pesanti, tra cui un camion con cisterna, che ha preso fuoco. Il bilancio è tragico, con sei persone morte: un camionista e i cinque occupanti dell’auto (con targa francese), tre adulti e due bambini. Un’intera famiglia distrutta, morta carbonizzata nel rogo. Dal luogo dell’incidente si è alzata una fitta nube di fumo nero e denso, che ha reso particolarmente complesso l’intervento dei soccorritori Il tratto fra l’uscita di Brescia Centro e quella di Manerbio è stato chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto oltre al personale del 118 (intervenuto con elisoccorso e tre ambulanze) anche i vigili del fuoco e la Polstrada. Da una prima ricostruzione l’automobile francese era in coda sulla A21 per un precedente incidente quando, tamponata dal camion di trasporto ghiaia, ha urtato a sua volta la cisterna di liquidi imfiammabili del secondo tir. La cisterna si è incendiata, provocando sei vittime. Un cavalcavia (si tratterebbe del ponte 217) tra Montirone e Poncarale lungo la Sp24, è stato chiuso.

Sul luogo dell’incidente gli uomini della Polizia Scientifica da Milano e biologi esperti per effettuare dei prelievi sui resti delle persone carbonizzate e risalire attraverso il Dna alla loro identità. L’unico illeso è un autista di Bolzano, che era al volante della cisterna carica di benzina che ha preso fuoco. Domattina sarà effettuato il sopralluogo dei tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

