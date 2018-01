Mostre 2018, un anno di grandi maestri

Da Michelangelo a Hiroshige, ma anche fotografia e musica

La grande arte, da Michelangelo a Picasso, da Caravaggio a Hiroshige, ma anche lo spirito del contemporaneo con fotografia e musica: per tutto il 2018 l’Italia promette di non deludere con mostre che fioriranno in tutto il Paese. A Roma prosegue fino ad aprile ‘Il Tesoro di Antichità’ che, con 124 opere e apparati multimediali, celebra ai Musei Capitolini gli anniversari della nascita e della morte di Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Resta aperta fino a marzo anche ‘Colosseo. Un’icona’, la rassegna che in 12 sezioni ripercorre la lunga storia dell’anfiteatro e la sua influenza storico-culturale. Inaugurata a dicembre, l’esposizione ‘Cinecittà – Fatti e personaggi tra il Cinema e la cronaca’ celebra 80 anni di storia italiana attraverso gli Archivi fotografici dell’Istituto Luce e dell’agenzia Ansa. Gennaio al Macro si apre con la mostra evento ‘Pink Floyd Exhibition. Their mortal remains’, un viaggio nel mondo di David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright e Syd Barrett. La monografica su Cesare Tacchi, scomparso 3 anni fa, e la mostra scientifica ‘Human+’, che esplora i potenziali percorsi futuri dell’umanità, si aprono a febbraio a Palazzo delle Esposizioni, seguite dal World Press Photo (aprile), l’esposizione fotografica ‘L’altro Sguardo’ di Donata Pizzi (giugno) e in autunno dalla mostra che celebra i 30 anni della Pixar. La Capitale ospita un altro grande maestro, che ha messo al centro della sua visione il paesaggio e la natura: si tratta di Utagawa Hiroshige, a cui le Scuderie del Quirinale dedicano a marzo una grande retrospettiva con una selezione di circa 230 opere. E’ dedicata alle diverse civiltà precolombiane del continente americano la mostra ‘Il mondo che non c’era. L’arte precolombiana nella Collezione Ligabue’ allestita a Palazzo Loredan di Venezia (gennaio). Tanti appuntamenti anche al Peggy Guggenheim: al museo veneziano ‘Marino Marini. Passioni visive’ (gennaio), che presenta i lavori dello scultore accanto a quelli di artisti come Manzù, Rodin e altri, la celebrazione del 70° anniversario dell’esposizione della collezione di Peggy Guggenheim nelle sale del Padiglione Greco alla XXIV Biennale di Venezia (maggio), e ‘Osvaldo Licini 1894-1958’ (settembre), retrospettiva per il 60esimo anno dalla scomparsa del pittore astrattista. Il Museo Archeologico Regionale di Aosta dedica a gennaio una mostra-dossier a Guido Reni e alla pala d’altare ‘La strage degli Innocenti’ del 1611, mentre a Forlì presso i Musei di San Domenico è allestita ‘L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio’ (febbraio), che analizza l’evoluzione dell’arte dalla fine del Rinascimento all’affermarsi di un’età più moderna. A Palazzo Martinengo di Brescia a gennaio arriva ‘Picasso, De Chirico, Morandi. 100 capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane’, a febbraio le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia accolgono oltre 100 scatti del fotografo McCurry e la Galleria Estense di Modena propone la mostra ‘Da Correggio a Guercino. Capolavori su carta della collezione dei duchi d’este’. A Palazzo dei Diamanti di Ferrara è allestita a marzo ‘Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni’, che rivela come dal Simbolismo all’avanguardia futurista gli artisti abbiano tradotto in linguaggio figurativo le emozioni e sempre a marzo il Palazzo Ducale di Genova ospita l’antologica dedicata ad Antonio Ligabue. Al Museo Diocesano di Milano fino a giugno ‘Capolavori Sibillini, Le Marche e i Luoghi della Bellezza’, una selezione di 56 opere (tra gli artisti, Perugino, Crivelli, Spadino, Cristoforo Munari, Ignazio Stern) provenienti dai territori marchigiani colpiti dal terremoto del 2016. La collezione del Philadelphia Museum of Art approda al Palazzo Reale di Milano a marzo con la mostra ‘Impressionismo e Avanguardie’, con 50 capolavori di giganti del calibro di Monet, Degas, Renoir e Picasso. Quest’ultimo è ancora protagonista anche ad ottobre, nella retrospettiva sempre a Palazzo Reale ‘Picasso e il Mito’, che indaga il rapporto tra l’artista spagnolo e l’antichità greco-romana. Due grandi mostre fotografiche arrivano a marzo, una su Albert Watson ai Musei di Palazzo dei Pio di Carpi, l’altra su Fulvio Roiter alla Casa Tre Oci di Venezia. A settembre il Palazzo Ducale di Sassuolo (Mo) dedica una monografica alla ceramista statunitense Betty Woodman. A ottobre due appuntamenti imperdibili: il primo a Palazzo Blu di Pisa, con ‘Magritte e il Surrealismo’, e il secondo a Palermo, dove al Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas è allestita una grande mostra su Antonello da Messina.

