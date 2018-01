Due alberi cadono in via Cola di Rienzo a pochi centimetri dalle auto

Due alberi sono caduti a Roma, in via Cola di Rienzo angolo piazza della Libertà, sfiorando le auto e i passanti e travolgendo i segnali di allagamento dei sottopassi sul Lungotevere. Sembra che uno dei due grossi pini abbia travolto l’altro provocandone la caduta: solo un caso che in quel momento non stesse passando nessuno. L’ultimo episodio di caduta alberi nella Capitale risale a qualche settimana fa quando a causa del maltempo un altro albero era caduto sulle auto in sosta in via Donatello.

Ti potrebbero interessare anche: