Fumo, dieci regole per mantenere il buon proposito di smettere

Quello di smettere di fumare è sempre il buon proposito in cima fra quelli che si esprimono all’inizio dell’anno nuovo, e per riuscirci ci sono dieci piccoli ‘trucchi’. A metterli a punto e pubblicarli sul proprio sito è stato il Tobacco Dependence Program della Rutgers University.

Quasi sette fumatori su dieci, sottolineano gli esperti Usa, vorrebbero smettere completamente.

“E’ fondamentale chiedersi perchè si vuole smettere – sottolinea Michael Steinberg, direttore del programma -, rimuovere tutti i prodotti del tabacco da casa e dall’auto e impostare una data precisa per lo stop, a cui rimanere fedeli.

Un’altra regola fondamentale è chiedere un aiuto, non è una sfida che si deve vincere per forza da soli”.

Una volta presa la decisione è importante seguire uno stile di vita corretto, con una nutrizione adeguata, un sonno sufficiente e con una regolare attività fisica. E’ importante anche trovare qualche metodo per diminuire lo stress, da usare nelle situazioni in cui si cercherebbe una sigaretta. “Fate una lista di cosa scatena la voglia di fumare – continua l’esperto -, e cercate di evitare questi ‘trigger’, cercando anche di evitare le situazioni particolarmente stressanti. E’ anche una buona idea diminuire la caffeina, che può far diventare ansiosi, e affidarsi ai rimedi farmacologici oltre che cercare il supporto sociale alla decisione. Il consiglio finale – conclude – è non arrendersi mai”. (ANSA).

Ti potrebbero interessare anche: