M5S: DE MASI NON SI CANDIDA, NON HO INTENZIONE DI FARE POLITICA

Domenico De Masi non ha presentato la sua candidatura alle parlamentarie: «Assolutamente no, non ho alcuna intenzione di fare politica. Lo dico per evitare equivoci», dice all’Adnkronos il professore emerito di Sociologia del Lavoro alla Sapienza e considerato ‘vicinò al Movimento 5 Stelle, mettendo a tacere le voci circa un suo impegno in politica per i pentastellati.

Ti potrebbero interessare anche: