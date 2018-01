TRUMP, TAGLIO FONDI A PALESTINESI. OLP: NIENTE RICATTI

«Gerusalemme non è in vendita»: i palestinesi rifiutano ogni ricatto ed evocano addirittura la cancellazione degli accordi di Oslo dopo che ieri Donald Trump ha minacciato via twitter il taglio dei fondi nei loro confronti se non torneranno al tavolo dei colloqui di pace con Israele. «Gerusalemme è la capitale eterna dello stato della Palestina e non èè in vendita in cambio di oro o miliardi», ha reagito un portavoce del presidente palestinese Abu Mazen. I palestinesi «non si faranno ricattare da Donald Trump», gli ha fatto eco la dirigente dell’Olp Hanan Ashrawi, ricordando inoltre che riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele il presidente Usa «ha distrutto con un colpo solo le fondamenta della pace» e «ha sabotato il nostro impegno per la pace, la libertà e la giustizia». Il consigliere del presidente palestinese per gli affari esteri e le relazioni internazionali, Nabil Shaath, ha inoltre rivelato che il Consiglio centrale dell’Olp discuterà a metà gennaio della cancellazione degli accordi di Oslo, compresa la possibile revoca del riconoscimento ufficiale dello stato di Israele. La minaccia di Trump era stata anticipata poco prima dall’ ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley: gli Usa taglieranno i fondi alla Unrwa (l’agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi a Gaza, in Cisgiordania ed in alcuni Paesi del Medio Oriente) e all’Autorità nazionale palestinese finché non siederà al tavolo dei negoziati. Si tratta di 260 milioni di dollari per il 2018, oltre ad altri 50 per sostenere i servizi di sicurezza palestinesi. Ma la mossa rischia di essere ancora più pericolosa del riconoscimento di Gerusalemme. I campi palestinesi gestiti dall’Unrwa ospitano infatti molti dei palestinesi più poveri e svantaggiati ed è proprio in questi campi – a Ramallah, a Nablus e Jenin in Cisgiordania e lungo la striscia di Gaza – che risiedono molte delle fazioni palestinesi più radicalizzate: è da qui che sono partite la prima e la seconda Intifada e dove sono nati Fatah e Hamas. Il primo rischio quindi è quello di gettare benzina sul fuoco. Il secondo è quello di indebolire la macchina burocratica-amministrativa dell’Olp e di far collassare l’organizzazione stessa, che finora ha garantito la cooperazione con Israele sul fronte della sicurezza. Trump e Haley hanno dimostrato di non aver capito tutto questo o di non preoccuparsene. Il tycoon sembra inoltre trattare il processo di pace in Medio oriente come un affare immobiliare a Manhattan dove può fare il bullo e dettare le sue condizioni. Del resto finora ha esercitato la sottile arte della diplomazia solo a colpi di minacce, ricatti e taglio di aiuti finanziari. La prima vittima è stata l’Onu, dopo lo schiaffo del consiglio di sicurezza e dell’assemblea generale che hanno sconfessato il riconoscimento di Gerusalemme. Trump è passato subito ai fatti, tagliando alle Nazioni Unite 285 milioni di dollari per il 2018 e il 2019. Poi è toccato al Pakistan per il suo «doppio gioco» con i terroristi: 255 milioni di dollari di aiuti in meno. Ora potrebbe toccare ad altri Paesi che vanno contro gli interessi americani o i ‘diktat’ di Trump.

