Ciclone bomba sugli Usa, 6 morti

Che freddo! In Florida piovono iguana congelate e i trichechi si stringono per scaldarsi Usa, fa freddissimo: a sud arriva il “ciclone bomba”, a nord lo spettacolo delle cascate del Niagara Il ciclone ‘Bomba’ sugli Usa: freddo polare, 27.000 voli cancellati e in 70mila senza corrente 05 gennaio 2018L’atteso “ciclone bomba” invernale ha colpito la costa Est degli Stati Uniti, con neve pesante e freddo gelido che hanno reso le condizioni di viaggio impossibili. Sei persone sono morte negli stati del Sud-Est della Carolina del Nord e del Sud, dove le strade ghiacciate hanno provocato numerosi incidenti. La tempesta ha portato neve anche in Florida, nella capitale Tallahassee, come non avveniva dal 1989. Dal Maine alla Georgia 79.000 persone sono rimaste senza elettricita’. Riaperto il Jfk Riprendono intanto alle 7:00 ora locale (le 13:00 in Italia) i voli all’aeroporto internazionale JFK di New York, sospesi ieri a causa dei forti venti e delle condizioni di gelo. Revocata anche la sospensione dei voli all’aeroporto La Guardia, ma le autorità suggeriscono ai passeggeri di contattare le loro compagnie aeree per chiedere specifiche informazioni sui voli, prima di mettersi in viaggio per lo scalo. Il sito di informazioni sui voli FlightAware riferisce che sono quasi 5.000 i voli cancellati negli Stati Uniti a causa del maltempo, più di due terzi dei quali negli aeroporti di New York e Boston. Intanto, migliaia di voli sono stati cancellati e le scuole sono state chiuse in molte località, mentre la neve ha cominciato a cadere copiosa anche nel Nord-Est. Allerta meteo per tutto il week end, a New York attese temperature fino a -20 Il Servizio meteorologico nazionale ha avvertito di “molteplici pericoli: neve da moderata a pesante, bassa visibilità, forti venti pericolosi, inondazioni costiere e mari in burrasca”, con il ciclone che si sposta verso Nord, in direzione del New England. A New York attese temperature fino a -20. Da ieri nella Grande Mela l’atmosfera è spettrale. Times Square, normalmente congestionata da auto e pedoni, è praticamente deserta. 77mila senza elettricità Più di 77 mila utenti inoltre sono rimasti senza elettricità in diversi stati, in particolare in Virginia, Nord Carolina e Georgia. Il Weather Service è particolarmente preoccupato per la possibilità di blackout nel New England, dove alla bufera seguiranno temperature artiche. Una delle bufere più potenti mai viste sulla costa est Si tratta di una delle bufere più potenti mai viste sulla costa est degli Usa, una sorta di uragano invernale. Il pericolo infatti non è soltanto costituito dalla neve, ma anche dai fortissimi venti e dalle temperature gelide. In alcune zone di Long Island la visibilità è prossima allo zero. Secondo gli esperti, tuttavia, il peggio potrebbe arrivare domani e sabato, quando la colonnina di mercurio scenderà ancora: a New York sono attese temperature intorno ai -20 gradi centigradi. Anche nel nord della Florida sono state registrate le temperature più basse da parecchi anni a questa parte, e nella capitale Tallahassee si tratta della prima nevicata significativa dal 1989.

Ti potrebbero interessare anche: