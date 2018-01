E’ morto a Palermo Giacomo Schirò, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage di Portella della Ginestra del 1947

Antonio Fiasconaro

E’ morto a Palermo, all’età di 87 anni, Giacomo Schirò, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage di Portella della Ginestra. Prima bracciante agricolo e poi negli anni Sessanta, con il boom dell’edilizio era passato al settore delle costruzioni diventando carpentiere.

In quel primo maggio del 1947, si trovava alla manifestazione accanto al nonno Giacomo Schirò, segretario della sezione socialista di San Giuseppe Jato. Ricordava sempre che il nonno, amico di Nicola Barbato, reggeva la bandiera del partito e continuò a tenerla alta anche quando venne presa di mira dai banditi durante l’assalto e rimase forata. Pensionato dello Spi Cgil, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a trasmette ai giovani i valori della libertà e della democrazia.

«Lo ricordiamo come delegato sindacale della Cgil e come punto di riferimento della memoria e dell’appartenenza al movimento sindacale – dichiara il segretario generale della Cgil Palermo Enzo Campo – Ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a tenere viva la memoria delle vittime della strage tra le giovani generazioni non solo di Piana ma della provincia. Non ha mai voluto mancare alle commemorazioni del primo maggio».

«Con Giacomo Schirò scompare uno degli ultimi sopravvissuti della strage di Portella della Ginestra, un tassello importante della storia viva e pulsante. Ci auguriamo, però, che non vada perduto il patrimonio di ricordi che oggi ci consentono di commemorare adeguatamente i morti in quella strage». Lo dice Gregorio Porcaro, coordinatore regionale di Libera Sicilia. Ci auguriamo che la memoria, che lui ha tenuto desta soprattutto nei giovani, possa non andare perduta – aggiunge -. Basta osservare e rispettare l’esempio da lui dato nell’essere sempre presente a ogni commemorazione. Un vero e proprio faro della storia giunta ai giorni nostri».

