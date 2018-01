RIECCOLO/ Ciocchetti: “Nel Lazio presenteremo lista ‘Noi con l’Italia’ e Udc”

“Noi con l’Italia e Udc oltre a presentare una lista unica alle elezioni nazionali in coalizione con il centro destra lo faranno anche alle elezioni regionali del Lazio. Lunedì si terrà una importante riunione con tutti i referenti regionali per definire le candidature”, lo scrive in una nota l’esponente di Noi con l’Italia, Luciano Ciocchetti.

“Noi vogliamo un centro destra unito con un unico candidato che possa portarci alla vittoria – continua Luciano Ciocchetti – e per questo voglio fare un appello agli altri partiti del centro destra e chiedere di uscire da questo attendismo inutile, ma soprattutto dannoso”

“Dobbiamo vincere – conclude – per cambiare la regione, per ridare lavoro nel Lazio, per una migliore Sanita ormai abbandonata da questa amministrazione Zingaretti, per un sociale a disposizione di chi ha bisogno e per un vero sostegno alle imprese”.

