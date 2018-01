Sicilia in “rosso”: scoperti quasi 6 miliardi di disavanzo e un indebitamento di 8 miliardi di euro

Antonio Fiasconaro

“Operazione verità” sui conti della Regione siciliana. Lo avevo detto e lo ha fatto il presidente della Regione, Nello Musumeci. Dopo avere parlato nei giorni scorsi di un altro argomento, assai spinoso come quello dei rifiuti, il “governatore” ha voluto incidere con il bisturi la ferita relativa ai conti.

«Abbiamo trovato una Regione con un disavanzo di 5 miliardi e 900 milioni di euro, e con un indebitamento di 8 miliardi e 35 milioni di euro. Questo per dirvi quale è lo stato di salute dell’ente. Da quale linea partiamo – ha detto Musumeci nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. E’ questa la fotografia dei conti della Regione siciliana. E’ mancata nel precedente governo una strategia complessiva generale di media e lunga prospettiva – ha denunciato -. Si è andati avanti alla giornata, ci si è accontentati di affrontare di volta in volta l’esercizio finanziario con uno strumento contabile dove spesso è mancata la veridicità del dato, e con un documento di programmazione economica che non ha saputo fotografare la realtà del territorio siciliano, gli anelli deboli e quelli forti. Non sono stati individuati gli obiettivi programmatici finalizzati a ridurre negli anni il debito pubblico e quindi rientrare dal disavanzo».

Per Musumeci «rimangono ancora alcuni dati da accertare. Una ricognizione completa non è stata fatta ad esempio sulle società partecipate. Qual è la perdita di queste società, molte delle quali rappresentano una vera e propria zavorra per l’ente? E’ mancata e manca ancora una ricognizione straordinaria del patrimonio della Regione. Mi risulta che molti beni immobili non sono stati neppure catastati. La rideterminazione del valore di questi beni immobili, su richiesta die magistrati contabili andava fatta entro la fine del 2017. Come vedete, ci muoviamo su un terreno minato».

Sempre Musumeci ha poi sottolineato che «ancora non sappiamo la cifra esatta dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana. E poi ha anche detto che è «con il Governo centrale vogliamo avere un rapporto incentrato sulla collaborazione, abbiamo trovato nel governo nazionale un interlocutore attento e disponibile, anche nel rivedere gli accordi finanziari sottoscritti nel 2014, e sui vincoli, ottenendo una proroga al 31 marzo 2018 riguardo alle sanzioni legate alla mancata presentazione del consuntivo 2016. Niente sciocchi rivendicazionismi – ha precisato Musumeci – ma solo la consapevolezza di essere titolari di prerogative che intendiamo far valere con il Governo, a fronte del comportamento remissivo dell’esecutivo regionale precedente. Al di là del colore politico la Regione deve collaborare con il Governo e questo deve fare altrettanto. Nella passata legislatura due governi dello stesso colore politico non hanno portato a risultati utili per la Sicilia».

Musumeci ha poi concluso sostenendo che «con un bilancio come quello illustrato noi non possiamo farci troppe illusioni, almeno per i prossimi tre anni, questa situazione contabile peserà assai sull’attività del governo. Abbiamo il dovere di dirlo per non alimentare aspettative ha ammonito Musumeci, dobbiamo contenere la spesa pubblica e dobbiamo pensare a investimenti per alimentare la crescita e i consumi e, quindi, l’occupazione».

