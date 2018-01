Zingaretti, da giunta Raggi parecchi casini su rifiuti



“Io non voglio fare polemiche perché io sono il presidente di tutti, anche ovviamente di questa bellissima mia città, e non credo che la giunta Raggi sia una mia avversaria, perché chi governa deve pensare al bene comune. Però non c’è dubbio che di casini ne stanno facendo, e parecchi”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una intervista alla trasmissione ‘Lavori in corso’ su Radio Radio, rispondendo in particolare a una domanda sul tema dei rifiuti.

“Dovremmo anche evitare di trasformare qualsiasi dialettica tra le istituzioni in polemica. Io non voglio fare polemiche ma dire la verità: credo che Roma abbia bisogno di impianti, il Campidoglio dice di no. Quando il Comune ha bisogno di aiuto io mi attivo per darglielo: così come abbiamo fatto in tanti altri campi, faremo anche così sulla Capitale, ma è evidente che c’è qualcosa che non va, se ne accorgono tutti”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una intervista alla trasmissione ‘Lavori in corso’ su Radio Radio. “Noi stiamo facendo di tutto per aiutare Roma – ha detto il governatore – L’amministrazione regionale su richiesta dell’Ama ha interrogato la Regione Emilia Romagna per ospitare una quantità di rifiuti. Abbiamo agito su indicazione dell’amministrazione comunale di Roma. Noi crediamo che Roma abbia bisogno di impianti, perché è la Capitale europea che ha la più bassa percentuale di rifiuti trattati sul proprio territorio. Roma – ha spiegato Zingaretti – dice ‘no, noi saremo in grado di risolvere questo problema in pochi anni’, però intanto la differenziata langue. E’ assolutamente evidente che Roma ha bisogno di impianti – ha ribadito – noi lo diciamo da tre anni. Abbiamo dato milioni anche a Roma per la differenziata ma la gestione dei rifiuti spetta ai Comuni. Le Regioni fanno la programmazione, e siamo in attesa di capire, perché formalmente non c’è mai arrivato – ha concluso – quali sono le scelte di investimenti che la Capitale vuole fare”.

