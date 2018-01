Befana a Piazza Navona, blindata ma fredda e senza più fascino

Un mezzo disastro. Una tristezza infinita. Erano tutti così impegnati nelle polemiche e nelle guerre intestine che non si sono accorti che la Befana ha perso appeal dovunque e che forse ci si doveva inventare qualcosa di importante, di fortemente innovativo. E’ andata così a Piazza Navona, fredda e non solo per il termometro. In uno scenario super-blindato ci sono più turisti che bambini. Si entra attraverso varchi vigilati con il metal detector, ma non c’è la tradizionale ressa che caratterizza la festa della Befana. Anche perché a parte tre venditori di palloncini molto gettonati, e il tiro a segno dove si affollano i grandi, i bianchi gazebo dei dolciumi non sono così allettanti (sono poche perfino le «calze» appese), le decorazioni natalizie hanno molto l’aspetto made in China e i banchi che vendono le statuette del presepe sono sì e no due, perfino difficili da scovare. Ci sono il presepe, la giostra e il burattinaio, ma ampi spazi sono vuoti. Inutile piangere sul latte versato, ci si poteva pensare prima. La festa della befana a piazza navona era una festa di popolo e della tradizione. Non sono rimasti né l’uno né l’altra. Con l’aggravio del costo per la sicurezza. La giunta Raggi è riuscita a fare peggio delle precedenti, forse sarebbe il caso di farci qualche riflessione sopra. Dov’è la gente? A caccia di saldi, una operazione “necessaria”, in tempi di crisi, non un divertimento. Si temeva un flop anche per questo, non c’è stato. Contrariamente alle previsioni è ressa in centro per i saldi: grande folla su via del Corso e nelle strade limitrofe, un po’ meno in via Cola di Rienzo e sull’Appia. Con il consueto successo dei centri commerciali. La vera Befana, anche per i bambini, è diventata quella di avere quello che serve a prezzi ragionevoli.

Ti potrebbero interessare anche: