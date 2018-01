CONTRO IL CROTONE A FATICA CON GOL DI BONUCCI, IL MILAN SORRIDE

Una maldestra respinta in uscita di Cordaz, con la palla che rimbalza sulla nuca di Bonucci e finisce in rete. Il primo gol del difensore con la maglia del Milan fa la differenza e regala ai rossoneri i tre punti contro il Crotone ed è la sintesi di una vittoria tutt’altro che brillante, striminzita nel risultato e sofferta fino all’ultimo dei sette minuti di recupero da una squadra che «crea tanto ma fa il solletico agli avversari», per dirla con Gattuso. Il successo è comunque fondamentale per i rossoneri, che potranno vivere serenamente la settimana di vacanza, e per Gattuso, che festeggerà i suoi 40 anni godendosi la seconda vittoria in campionato della sua gestione, dopo due ko e un pari. Il derby di coppa Italia ha dato fiducia al Milan, ma problemi ne ha ancora, anche se il Crotone non è stato bravo ad approfittarne, cominciando ad aggredire troppo tardi, con l’ingresso di Crociata nel secondo tempo. «Ci salveremo al 200%», è sicuro Zenga (icona interista insultata dal pubblico milanista: «Facciano ciò che vogliono, ma mia mamma è morta, è stato di dubbio gusto»), anche alla luce del fatto che a San Siro la sua squadra, terzultima alla pari con la Spal (e alla ripresa ha lo scontro diretto con il Verona), ha abbassato la media di oltre 2.5 gol subiti nelle precedenti nove trasferte. Il Milan fatica a segnare, anche se l’Epifania ha regalato l’apparizione di Calhanoglu, tonico e positivo per un tempo, poi frenato dalla fatica ma comunque positivo nella sua prima volta da titolare dopo due mesi. Delude invece Biglia, che ha atteso ancor di più la sua chance (arrivata anche perché Montolivo non è in perfette condizioni) ma ha commesso troppi errori in regia, così è toccato a Suso e allo stesso Calhanoglu avviare quasi tutte le azioni più pericolose. Collezionando corner (14 a 0), tiri in porta (13), un palo (tiro di Suso, deviazione di Calhanoglu), i rossoneri hanno tenuto in apprensione Cordaz, perfetto in tante occasioni ma colpevole della grave papera sul gol (9′ della ripresa), festeggiato da Bonucci al suo solito modo, abbracciando poi il team manager Romeo, col quale aveva in ballo una scommessa. Cinque minuti più tardi un gol di Kessie è stato annullato dalla Var per un fallo di Kessie, con Zenga e Gattuso che si guardavano senza capire cosa succedeva. In attacco Cutrone ci ha messo verve, ma Ajeti lo ha costantemente tenuto a bada, con le buone e le cattive. Gattuso lo ha sostituito a 15′ dalla fine con Kalinic, che ha fatto solo il pieno di fischi. Più abbondanti di quelli riservati dal pubblico rossonero a Donnarumma, che è stato impegnato nella prima parata solo al 19′ della ripresa su Trotta, ha sbagliato qualche rinvio con i piedi, e agli occhi dei tifosi ha perso lo status di idolo per le tormentate vicende di mercato. «Stiano tranquillissimi», ha tagliato corto il ds Mirabelli, allontanando i rumor sul portiere e su Bonucci. «Sono chiacchiere e basta. Ho un contratto fino al 2022», ha aggiunto il difensore, finalmente uomo copertina dopo metà stagione sotto le attese: «Finalmente ho ripagato la fiducia con una buona prestazione e un gol».

Ti potrebbero interessare anche: