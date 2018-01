Dieci ragioni per finire le feste a Napoli

Dal Ferrante Tour alla pizza fritta passando per il fascino dell’arte e gli scorci della metropolitana più suggestiva del mondo: la città dai mille volti regala appuntamenti per tutti i gusti, anche e soprattutto nel periodo natalizio

Ecco allora le 10 ragioni per scegliere Napoli come destinazione elle feste

Van Gogh – The immersive experience – Basilica di San Giovanni Maggiore (fino al 25 febbraio 2018)

Arriva a Napoli la mostra multimediale in cui il visitatore è coinvolto a 360 gradi con una vera e propria immersione nei quadri di Van Gogh e nella sua vita. Un’esperienza che entusiasma ancora di più grazie al luogo che la ospita: la Basilica di San Giovanni Maggiore.

http://www.ticketone.it/van-gogh-immersion.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=545761

Dark Naples Tour

Un viaggio nel ventre della città che ha il suo cuore nell’’O Campusanto d’’e Funtanelle”: ossario caratteristico e simbolo della devozione di Napoli verso i defunti, dal fascino suggestivo e invariato da secoli, dove un tempo si praticava il culto delle anime “pezzentelle”. Perché non provare, come da autentica tradizione napoletana, a farsi suggerire dalle anime i numeri vincenti da giocare al lotto?

Mangia (prega, ama)

La variante più golosa e l’indirizzo più autenticamente napoletano è la pizza fritta dalla Signora Fernanda: nella cucina del suo “basso” nel cuore dei quartieri Spagnoli si può gustare la migliore della città.

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785-d13002238-Reviews-Pizze_Fritte_da_Fernanda-Naples_Province_of_Naples_Campania.html

Michelangelo Pistoletto e i Quartieri Spagnoli

Protagonisti di un progetto di rinascita e di riqualificazione più intensa che mai, i Quartieri Spagnoli, a detta dei napoletani, “sono un casino e il riassunto del mondo intero”. Il maestro Michelangelo Pistoletto li ha scelti come cornice della sua opera collettiva “ll Terzo Paradiso”.

https://www.evensi.it/inaugurazione-opera-di-michelangelo-pistoletto-foqus/238824483

Scoprire la metropolitana più bella del mondo

Quale? quella di Napoli ovviamente! che, nel suo percorso, non solo abbraccia tutta la città ma che con le sue stazioni “artistiche” – nelle diverse stazioni si possono trovare, tra gli altri, lavori di Francesco Clemente, Pistoletto, Mario Merz, Kounellis – ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti internazionali.

http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=687&

Ferrante Tour by Romeo hotel

E se per visitare la città scegliessimo come bussola, i best seller di Elena Ferrante, seguendo le tracce indicate dai suoi libri? Il Ferrante Tour, firmato dal Romeo hotel, accompagna nei luoghi dell’infanzia e della giovinezza di Lila e Lenù attraverso un percorso, messo a punto dalla critica letteraria de Il Mattino, Titti Marrone. Una passeggiata che si snoda dal “quartiere” fino alle luci di Chiaia passando attraverso il Decumano, il Petraio, la periferia «scrostata» fino ad arrivare a Piazza dei Martiri e a panorami da togliere il fiato.

http://www.romeohotel.it/luxury-hotels/it/napoli-con-gli-occhi-de-lamica-geniale/

Al Romeo hotel con i pranzi e le cene delle feste

Un concentrato di eccellenze per offrire momenti di gusto indimenticabili al ristorante stellato de Il Comandante, guidato dallo chef Salvatore Bianco. Astice affumicato al pino, foie gras con pane speziato, “assolo di agnello” sono alcune delle sorprendenti specialità che si potranno gustare affacciati sulla vista mozzafiato del Golfo di Napoli e del Vesuvio illuminati a festa.

http://www.romeohotel.it/naples/christmas-new-years-in-naples/

Le mostre da non perdere

L’agenda delle mostre è fitta: dal Museo di Capodimonte che ha inaugurato Carta Bianca, al Pan dove è di scena Sebastião Salgado con Genesi, al Mann con le Proiezioni di Francesco Candeloro (opere site specific in neon e plexiglas, che dialogano con i marmi della Collezione Farnese). E ancora: Casa Morra e il percorso espositivo Cento Anni di Mostra, con le opere di Julian Beck, Hermann Nitsch e Shozo Shimamoto e l’imperdibile Madre che merita la visita per l’installazione di Daniel Buren, il lavoro “La Rivoluzione siamo noi” di Maurizio Cattelan e le opere di Darren Bader.

Tu scendi dalle scale!

Torna, a Napoli, l’iniziativa di trekking urbano promossa dai principali enti della città con un ricco calendario di appuntamenti per percorrere i paesaggi di scale, gradinate e luoghi di assoluta bellezza. Fino al 6 gennaio sei scalinate storiche della città saranno protagoniste di visite guidate, passeggiate letterarie e spettacoli per riscoprire il cuore pulsante della città e godere della sua ritrovata identità.

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/34248

Ti potrebbero interessare anche: