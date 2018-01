EPIFANIA E SALDI ‘BLINDATI’ A ROMA, FESTE MENO POVERE

Feste meno povere con una spesa per famiglia di 528 euro per l’acquisto di cibo, regali, viaggi. Un aumento di circa il 4,4% delle spese rispetto allo scorso anno. Sono i dati diffusi per l’ultimo giorno delle festività natalizie da Coldiretti, sulla base dei dati Deloitte «L’aumento delle spese – sottolinea la Coldiretti – è stato spinto dal ritorno, dopo anni, di un debole ottimismo tra gli italiani che in quasi sei casi su dieci (59%) pensano che la situazione economica del Paese sarà stabile o migliorerà nel 2018». Un «atteggiamento positivo», che nell’auspicio della Coldiretti «si riscontra anche nei confronti del tradizionale appuntamento con i saldi» in molte città iniziati ieri. La spesa, sottolinea la ricerca, è stata assorbita nell’ordine «per il 39% dai regali, per il 25% dal cibo, per il 24% dai viaggi e per il 12% dai divertimenti nei musei, al cinema, al teatro, nei concerti o nelle discoteche». Gli italiani, dicono i dati diffusi da Coldiretti, hanno «aumentato il budget destinato all’alimentare e ai divertimenti», ma resta sostanzialmente stabile quello per i regali. Tra le spese delle feste si registra una ripresa dei viaggi frenati lo scorso anno dall’impatto degli episodi di terrorismo internazionale. A Roma invece le misure anti terrorismo ma anche necessità di sicurezza dopo i terribili fatti di piazza San Carlo a Torino hanno imposto per la prima volta una festa della Befana blindata a Piazza Navona, dove si svolge il tradizionale mercatino quest’anno un pò sguarnito di bancarelle dopo un bando per l’affidamento dei banchi «travagliato». Così genitori con bimbi al seguito, approfittando anche della bella giornata di sole e del clima quasi mite, si sono trovati davanti varchi, contapersone e persino controlli a campione col metal detector per entrare in piazza. Il piano sicurezza messo a punto per l’evento prevede infatti il numero chiuso per la piazza fissato a 12mila persone. Per garantire sicurezza anche transenne e fioriere antisfondamento in particolare agli estremi di Lungotevere. Tutte le strade che affacciano su piazza Navona sono pedonalizzate e adibite a vie di accesso e di uscita per i pedoni, con percorsi differenziati. Operatori, messi a disposizione dall’organizzazione, danno indicazioni per l’afflusso. Inoltre le principali vie dello shopping capitolino, dal centro alla periferia compresi i centri commerciali, da ieri giorno di inizio dei saldi sono presidiate i militari dell’esercito supportati da poliziotti in borghese che opereranno anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza. Ogni città ha festeggiato l’Epifania secondo tradizione: più di 220 persone hanno sfidato il freddo tuffandosi in mare a Marina di Pisa, a Venezia sul Canal Grande si è tenuta la Regata delle Befane mentre a Napoli per l’Epifania dei migranti il cardinale Sepe ha presenziato in Duomo alla distribuzione dei giocattoli ai bimbi figli di immigrati. A piazza San Pietro poi la destinazione del corteo «Viva la Befana» con 1400 figuranti e in testa i Re Magi.

