FCA GUARDA A PIANO 2022 E CORRE IN BORSA, +20% NEL 2018

Quello di inizio anno è il più violento rialzo in Borsa di sempre per Fca, che si è portata ai suoi massimi storici a sfiorare quota 18 euro grazie a una corsa del 20% in quattro sedute. Lo strappo è più forte di quello di agosto, quando strani rumors attribuivano un interesse cinese per il gruppo controllato da Exor, ed è chiaro che i grandi fondi di investimento si muovono soprattutto se sentono profumo di ‘deal’, di alleanze. Al momento il dossier General motors, il vero obiettivo di Marchionne, e quello Volkswagwen appaiono congelati, ma è indubbio che qualcuno si è posizionato. Per ora l’attenzione è comunque concentrata sul 15 gennaio, quando l’amministratore delegato del gruppo terrà la conferenza stampa al Salone di Detroit. Non sono attesi grandi annunci, ma probabilmente la data dell«investor day’ di giugno nel quale Fca illustrerà il suo nuovo piano industriale, valido fino al 2022. Tra questo lavoro e la conclusione del ‘vecchiò piano, con l’ultimo bilancio firmato da Marchionne che vuole passare la mano con grandi numeri, non ci sarebbe molto spazio per lavorare al capitolo alleanze, ma qualcuno ci crede. Tra gli operatori rimasti dalle parti di Piazza Affari per preparare il riavvio della settimana si fa notare che Fca ha messo a segno il rialzo di gran lunga più evidente nel pur acquistato settore auto. Molto bene – e meglio del settore – in questa corsa 2018 hanno fatto anche i possibili interlocutori (General motors +7,6%, Volkswagen +6%), ma soprattutto viene evidenziato come lo sprint di Fca sia stato caratterizzato da tre acquisti violenti, di dimensioni generate solitamente solo dai fondi statunitensi. Il primo è sul finire della seduta del 3 gennaio, altri due a metà giornata e sul finale di giovedì, mentre l’ultima seduta della settimana è stata di progressivo allungo con altri operatori a seguire la corrente al rialzo. L’effetto trascinamento c’è stato anche per Ferrari (+7%) e per Exor (+12%), ma tra Torino e Stati Uniti si giura che per ora – oltre ai due piani industriali – c’è solo un terzo obiettivo al quale si lavora: la successione di Marchionne, che comunque resterà in Ferrari e quasi certamente in Exor. Anche per questo gli azionisti continuano a guardare soprattutto all’interno del gruppo e un analista molto attento al settore ricorda che la famiglia, quando ha questi appuntamenti, tradizionalmente non è aperta a trattative con altri gruppi. Più pronto a sorprese è Marchionne e sarà interessante vedere se al riavvio dei mercati di lunedì Fca proseguirà nella sua corsa, che per ora ha registrato volumi di scambi importanti ma non eccezionali, inferiori comunque ai picchi di agosto. Ancora più interessanti i contenuti del piano al 2022, con lo scorporo di Magneti Marelli che viene dato per scontato a una valutazione che in ambienti finanziari viene calcolata tra i 4 e i 5 miliardi. Anche l’altra controllata della componentistica (Comau) un giorno potrebbe andare in Borsa da sola, ma per ora a far impazzire i mercati finanziari ci pensa Fca.

