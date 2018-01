Il borsino del voto, brutte notizie per il M5S

Brutte notizie per il M5S, che, secondo le ultimissime rilevazioni, starebbe perdendo consensi soprattutto al Nord. In particolare in Lombardia e in Veneto sarebbe sceso ampiamente sotto quota 20%, lontanissimo dal Centrodestra ma perfino dietro il Pd. Restano buone le percentuali a Roma e in generale nel Lazio e in alcune aree del Sud, ma la flessione in vaste zone del Nord rischia di compromettere il dato nazionale dei grillini. Il Partito Democratico si conferma in profonda crisi e inchiodato intorno al 21 massimo 22%, almeno secondo diversi rumor. I collegi sicuri sono pochissimi, massimo una trentina tra Camera e Senato. Gli alleati del Pd, compresa la lista della ministra Lorenzin e +Europa di Emma Bonino, a fatica raggiungono l’1-2%. E quindi la coalizione è lontanissima dal Centrodestra. Confermata la ripresa della Lega di Matteo Salvini. Primo partito in Veneto oltre il 30% e se la gioca in Lombardia intorno al 25% per la primo posizione. Molto bene anche in Piemonte, in Liguria, in Friuli Venezia Giulia. Ipotesi 20% in Emilia Romagna e oltre il 15% in Toscana, Marche e Umbria. Non solo, buoni dati al Centro e in alcune aree del Sud, soprattutto in Puglia, in Sardegna e in Abruzzo.Forza Italia stabile e testa a testa con la Lega per risultare la prima forza della coalizione di Centrodestra. Berlusconi forte soprattutto al Sud, in particolare in Calabria, Sicilia e in alcune zone della Campania. Mentre al Nord la sfida con Salvini viene data per persa, in maniera clamorosa in Veneto dove la Lega potrebbe addirittura triplicare Forza Italia. Fratelli d’Italia è sempre intorno al 5%, ampiamente sopra la soglia di sbarramento prevista dalla legge per il proporzionale. La quarta gamba del Centrodestra, che comprende anche l’Udc dopo l’accordo Cesa-Fitto, è abbastanza tonica e si colloca intorno al 3%. Molto forte al Sud, Sicilia e Puglia in testa, mentre al Nord le percentuali sono decisamente più modeste.

Liberi e Uguali di Pietro Grasso in ripresa dopo un periodo di debolezza e pare aver superato l’8%. LeU viene dato molto forte in Toscana ed Emilia Romagna (oltre il 10%), non male al Nord (soprattutto in Piemonte e in Liguria) mentre appare indietro in alcune Regioni meridionali e nelle Isole. Obiettivo 10% non impossibile.La lista di estrema sinistra e anti-euro Potere al Popolo (sostenuta da Rifondazione Comunista, Pci, sinistra anticapitalista, piattaforma Eurostop) sembra al momento abbastanza lontana dal 3% ma comunque potrebbe oltrepassare quota 1-1,5%, toccando forse il 2%.

Da segnalare, infine, che a destra CasaPound, dopo gli ottimi risultati alle ultime Amministrative, in particolare a Ostia, potrebbe addirittura centrare l’obiettivo del 3% e fare così il suo ingresso in Parlamento. Al momento alcuni istituti danno CasaPound intorno al 2% ma l’accordo con Forza Italia e Berlusconi potrebbe spingere alcuni leghisti a votare per l’estrema destra.

