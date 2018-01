M5S:DI MAIO,IPOTESI ALLEANZE CON LIBERI E UGUALI SONO ARDITE

– «Leggo in questi giorni ardite ipotesi di alleanze tra noi e Liberi e Uguali, ma io non so neppure quanti parlamentari prenderà: per fare un governo servirà un’ampia maggioranza». Risponde così Luigi Di Maio alla domanda sulle possibili alleanze di governo dei pentastellati. «Faremo un appello la sera delle elezioni, qualora non dovessimo raggiungere il 40% – spiega – rivolto a tutte le forze politiche, a tutti i gruppi». Il candidato premier M5S chiarisce: «non dicano che noi vogliamo fare alleanze con la sinistra, con quelli che oggi probabilmente stanno ancora sotto la soglia di sbarramento. Dobbiamo pensare in grande, noi vogliamo andare al governo, se gli italiani ci manderanno al governo, se saremo la prima forza politica del Paese la sera delle elezioni faremo di tutto per non lasciare l’Italia nel caos ma per darle un governo solido, affidabile e che affronti le priorità

