Roma: Nainggolan non convocato dopo video di capodanno

“Radja Nainggolan domani non sarà convocato”: lo ha annunciato il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, aprendo la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Il provvedimento sdiscip0linare è stato preso dopo il video postato dal giocatore sui festeggiamenti di Capodanno in cui beveva, fumava e bestemmiava. “Sono atteggiamenti inaccettabili e non saranno più accettati da parte di nessuno”. Per la partita di domani non sarà convocato nemmeno De Rossi, alle prese con problemi fisici.

