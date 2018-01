Unita pignorata, che brutta fine per il quotidiano

La storica e gloriosa testata dell’ Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci nel 1924, è stata pignorata. L’operazione, nata da un’ iniziativa dei giornalisti in cassa integrazione dallo scorso luglio, è stata notificata al Registro della stampa presso il Tribunale di Roma. Nei prossimi mesi, scrive il Fatto, il Tribunale civile potrebbe procedere alla vendita coattiva di quello che appare l’ unico bene aggredibile per soddisfare i creditori della società Unità srl.

L’ iniziativa porta la firma degli avvocati Iolanda Giordanelli e Valerie Stella De Caro.

I 28 giornalisti dell’ Unità, in cassa integrazione dallo scorso mese di luglio, quando la testata ha cessato le pubblicazioni, reclamano il pagamento degli stipendi dei mesi di maggio e di giugno. Nelle stesse condizioni ci sono anche 7 lavoratori non giornalisti, che versano in una situazione ancora più grave in quanto non hanno ancora percepito un solo euro del trattamento di cassa integrazione a causa di intoppi burocratici, non è chiaro se dovuti alla Pubblica amministrazione o alla stessa azienda.

