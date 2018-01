GLI ALLARMI INGIUSTIFICATI DEL CATASTROFISMO CLIMATICO

di Maurizio Del Maschio

Un’ondata di gelo polare imperversa da giorni su tutti gli Stati Uniti nord-orientali, da Chicago a Washington, da Filadelfia a Boston. Le temperature record hanno raggiunto punte superiori a -40 gradi in diverse località degli Stati di Illinois, New York, Pennsylvania, Massachusetts e New Hampshire. Se l’America piange, l’Europa non ride, dal momento che una tempesta ghiacciata si è abbattuta sull’Atlantico orientale. Con un Gennaio che si annuncia come uno dei più freddi degli ultimi 100 anni, il Presidente Donald John Trump non si è lasciato sfuggire l’occasione per ridicolizzare ambientalisti e scienziati catastrofisti in un suo tweet mattutino. “Agli States farà bene un po’ di quel buon vecchio riscaldamento globale”, ha ironizzato il Presidente americano, da sempre scettico sui cambiamenti climatici causati dalle attività umane, suscitando la reazione inorridita dei suoi avversari “democratici”.

Il pianeta si sta svenando economicamente per far fronte al riscaldamento globale. Si può essere più stupidi?, si chiede Trump. È arduo dargli torto. I suoi avversari politici, i Democratici, accaniti sostenitori del catastrofismo mondiale, lo sbeffeggiano. I lacchè di casa nostra si accodano come elefanti in transumanza. La scienza e gli osservatori climatici non sono così compattamente schierati come certi mezzi di comunicazione di parte vorrebbero farci credere. È vero che vi sono scienziati che avallano le tesi catastrofiste, ma è pure vero che altri scienziati non sono affatto del medesimo avviso. Il problema sarebbe questo: negli ultimi 150 anni la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera è aumentata di 100 parti per milione. La causa, per certi ambientalisti, è individuabile nelle attività umane. Esse, secondo i catastrofisti, hanno aumentato la temperatura media globale di 0,8 gradi, provocando un aumento di eventi atmosferici catastrofici. In una stanza di 100 metri cubi, cioè 100 mila litri, 100 parti per milione corrispondono a 10 litri di anidride carbonica che, a loro volta, corrispondono a 5 grammi di carbonio, cioè quanto viene prodotto da una candelina di compleanno. Quindi, tutte le attività umane dell’intero pianeta negli ultimi 150 anni hanno causato all’interno di una stanza di 100 metri cubi un aumento di anidride carbonica pari a quello che si ottiene bruciando una candelina di compleanno.

Un altro argomento allarmante è quello dell’aumento della temperatura media del pianeta. La temperatura del corpo umano può variare di 7 gradi centigradi, da 35 a 42 gradi, ma una variazione di 0,8 gradi rispetto al valore medio di 37 gradi non è motivo di allarme, dal momento che clinicamente tale alterazione non è neppure considerata un evento febbrile. Cosa può esserci mai di tanto allarmante in un aumento di 0,8 gradi per un pianeta, la cui temperatura varia di 100 gradi (da -50 ai poli a +50 all’equatore)? Anzi, con assoluta certezza e oltre ogni aspettativa si può affermare che il clima terrestre in questo periodo è mediamente stabile. Non c’è da stupirsi se, alle latitudini temperate, le estati sono calde e gli inverni sono freddi. Quanto alle precipitazioni, è noto che a lunghi periodi siccitosi corrispondono altrettanti periodi di intense precipitazioni, per cui le medie oscillano di poco nel corso degli anni. Gli annali storici ci ricordano che nel Medio Evo ci sono stati secoli di inverni miti e di precipitazioni abbondanti che determinarono alluvioni continue. I secoli successivi registrarono un abbassamento delle temperature con inverni gelidi e più scarse precipitazioni. Da notare che, allora, l’effetto delle attività umane era pressoché irrisorio.

Infine, la terza argomentazione degli allarmisti è l’aumento di fenomeni catastrofici naturali. Gli uragani si contano da secoli. Quelli di forza 4, i più potenti, che hanno colpito l’America tra il 1850 e il 2010 sono stati 20, dei quali 10 sono accaduti tra il 1850 e il 1930 e 10 sono accaduti tra il 1930 e il 2010. Tutto ciò dimostra che la Terra ha i suoi ritmi e le sue oscillazioni indipendentemente dalle attività umane.

In un’epoca di globalizzazione selvaggia, tutti i mezzi sono utili per vincere la competizione economica. Che il riscaldamento globale sia un’invenzione dei Cinesi per frenare l’economia americana è opinione condivisa dalla stragrande maggioranza degli elettori repubblicani e conservatori che hanno portato Trump alla Casa Bianca. In campagna elettorale l’attuale Presidente aveva promesso che gli Stati Uniti si sarebbero rapidamente ritirati dall’Accordo di Parigi sul clima, che tende a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 25% entro il 2025. L’accordo fu firmato il 12 dicembre 2015 da 195 Paesi con le sole eccezioni di Siria e Nicaragua. L’allora Presidente americano Barack Hussein Obama ne fu un entusiasta sostenitore. Lo scorso giugno, Trump ha mantenuto la promessa elettorale: gli Stati Uniti sono usciti dal Trattato di Parigi e ora risparmieranno anche 3 miliardi di dollari, ossia il cospicuo finanziamento che Obama aveva promesso per aiutare i Paesi più arretrati a sviluppare fonti energetiche alternative. Trump, come aveva ripetuto in campagna elettorale, a fine anno 2017, con il voto favorevole della maggioranza del Senato, dopo 38 anni di sospensione ha anche consentito la ripresa delle trivellazioni petrolifere nella riserva naturale artica dell’Alaska.

Se l’asse terrestre rimane stabile, la Terra ha tutti gli anticorpi per smaltire le emissioni di anidride carbonica dovute alle attività umane. Semmai, ciò che deve essere stroncato è il disboscamento delle grandi foreste pluviali equatoriali, il vero polmone verde che assicura ossigeno all’intero pianeta. Occorre altresì procedere sulla strada dell’utilizzo dei sempre più efficaci sistemi messi in atto per l’abbassamento delle conseguenze inquinanti dei carburanti e delle attività industriali che già oggi hanno consentito soddisfacenti risultati, obbligando tutti i Paesi a dotarsene.

Intanto continuano le minacce della Casa Bianca al governo cinese, reo di rifornire di contrabbando il petrolio alla Corea del Nord, violando l’embargo previsto dalle sanzioni dell’ONU. Pechino ha smentito in modo sdegnato, ma il Dipartimento del Tesoro americano ha pubblicato 4 foto scattate dai satelliti-spia dove si vede chiaramente che le petroliere cinesi, al largo del Mar Giallo, riforniscono le navi cisterna nordcoreane. In 3 mesi sarebbero stati effettuati 30 rifornimenti illegali. I comunisti sono abituati alle menzogne, tuttavia il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Ora resta da vedere quali saranno le reazioni di Pechino, non tanto riguardo alla questione dei rifornimenti alla Corea del Nord quanto alla competizione economica e finanziaria con il gigante americano di cui stanno cercando di rallentare la crescita in tutti i modi possibili, compreso il catastrofismo climatico. Da che pulpito viene la predica! La Repubblica Popolare Cinese è uno dei più grandi inquinatori del pianeta. Basta constatare in quale stagnante inquinamento atmosferico vivono stabilmente le centinaia di milioni di abitanti che risiedono nelle metropoli cinesi a causa di uno sviluppo industriale caotico e privo dei costosi presidi che la scienza moderna mette a disposizione per filtrare le emissioni in atmosfera di sostanze nocive. Ma l’amministrazione americana ha fiutato la trappola e non intende caderci.

