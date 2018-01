AMBIENTE: FEDERCONSUMATORI, SACCHETTO NON È ‘BIÒ CON SCONTRINO ATTACCATO

Il sacchetto di materiale biodegradabile, usato per acquistare frutta e verdura, nonché farmaci, a pagamento dal 1 gennaio, «non può essere biodegradabile visto che reca attaccato uno scontrino stampato, tutt’altro che biodegradabile». A rilevarlo è il presidente di Federconsumatori Emilio Diafora all’Adnkronos intervenendo sul dibattito che ha sollevato la misura decisa dal governo, volta a disincentivare il consumo di materie plastiche inquinanti, in attuazione di una direttiva europea. Il pagamento delle bustine leggere per fare la spesa, tra l’altro, secondo Diafora, potrebbe avere anche un effetto boomerang «potrebbe incidere in un maggior consumo di imballaggi di carta per il cibo che creerà un ulteriore danno all’ambiente», andando in una direzione contraria a quella da cui si è partiti.

