BILANCIO SICUREZZA ROMA: IN CALO REATI E AUMENTANO ARRESTI

Oltre 11mila eventi in un anno, quasi 1.800 manifestazioni di rilievo e 71 cortei, ma anche un calo dei reati e aumento degli arresti. Sono alcuni dei dati resi noti dalla Questura di Roma che ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2017, un anno che ha visto la Capitale, in un clima di allarme terrorismo internazionale, essere protagonista di importanti eventi come il 60mo anniversario della firma dei Trattati davanti ai ‘grandi dell’Europà e la prima visita del Presidente Trump. La sicurezza è stato «un impegno costante che mai in nessun momento ha portato a blindature. Mai un corteo ha comportato il blocco della viabilità un secondo in più del necessario» ha sottolineato il questore di Roma, Guido Marino nel corso di una conferenza stampa. In particolare sono state 1784 le manifestazioni di rilievo. Un dato in aumento del 33,5% in tre anni. In calo del 58% rispetto al 2014, invece, i cortei (da 169 a 71). In diminuzione i delitti nella Capitale: -3,27% rispetto al 2016. In particolare si registra -9,51% per quelli legati agli stupefacenti, -12,19% delle rapine e 0,14% dei furti. Oltre 3650 gli arrestati, pari al +0,7% rispetto al 2016 e quasi 12mila i denunciati a piede libero (-8,3%). Sono 87 i daspo emanati nel 2017 contro i 177 del 2016 e i 258 del 2015. Nessun «incidente di rilievo» è stato registrato allo stadio Olimpico nell’anno in cui sono state eliminate le barriere nelle Curve. «Abbiamo riscontrato nella tifoseria un atteggiamento più responsabile» ha sottolineato il questore aggiungendo che c’è stato un solo ferito tra le forze dell’ordine. Venti gli sgomberi di immobili occupati effettuati lo scorso anno, a cui si aggiungono altre 86 operazioni di sgombero di singoli alloggi o gruppi di abitazioni, effettuati da Roma Capitale su ordine della magistratura in cui le forze dell’ordine hanno prestato ausilio. A Roma e provincia ci sono 93 strutture occupate di cui 67 a scopo abitativo e 26 per altro uso. Sul fronte dell’attività antiterrorismo ci sono stati oltre 4.500 identificati, 39 arrestati e 220 denunciati. 1.350 gli extracomunitari controllati, di cui 5 gli espulsi. «L’allarme terrorismo non è mai venuto meno – ha detto il questore – Nessuno sarebbe cosi irresponsabile da abbassarlo». Nell’arco dei 12 mesi, ha spiegato il capo di Gabinetto della Questura Roberto Massucci sono stati impiegati «quasi due milioni di operatori di polizia che nel corso dell’anno hanno garantito questa sicurezza».

