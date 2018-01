RISORSE PER ROMA, BAGLIO (PD): DIPENDENTI ANCORA SENZA CONTRATTO E STIPENDIO

«Sono ancora in attesa del loro stipendio di dicembre i dipendenti della partecipata capitolina Risorse per Roma. Natale ed Epifania ormai passati, ma nella società i lavoratori ancora devono ricevere lo stipendio del mese scorso. Nonostante le rassicurazioni del M5S centinaia di famiglie sono in attesa che venga sbloccato il pagamento dei salari: un’ingiustizia davvero incomprensibile che ancora non è stata sanata dal Campidoglio e che ormai da troppo tempo chiediamo di sbloccare». Così, in una nota, la consigliera capitolina del Partito Democratico Valeria Baglio.

Ti potrebbero interessare anche: